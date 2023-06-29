Правонарушителю было отказано в выезде за границу.

Пограничники Чопского отряда разоблачили на попытке незаконного пересечения границы мужчину, который надеялся перехитрить пограничный наряд, предъявив поддельные документы.

58-летний закарпатец направлялся на выезд из Украины через пункт пропуска "Тиса". На контроль вместе с паспортом он предоставил три свидетельства о рождении детей, сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Впрочем, в ходе их проверки пограничники обнаружили, что два из них сфальсифицированы. Бланки документов, выданные якобы на дочерей-двойняшек, содержали многочисленные признаки подделки.

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На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции. Правонарушителю было отказано в выезде за границу. Зато, ему пришлось в сопровождении следственно-оперативной группы выехать в отделение полиции для проведения первичных следственных действий.

За содеянное мужчина будет отвечать перед законом. В его действиях усматривают признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Попытки побега из Украины призывников - детали

Житель Киева стал двойным "героем" границы - пытался незаконно попасть на территорию и "прокололся". Злоумышленник, убегая от украинских пограничников, заметил камеру-фотоловушку и украл ее. Позже киевлянина удалось задержать, и его дальнейшую судьбу должен решить суд.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, сколько сообщений о розыске предполагаемых уклонистов поступило в полицию Киевщины от территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также какое количество нарушителей уже доставили в органы местного военного управления.