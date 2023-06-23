За уклонение от воинской обязанности предусмотрена административная ответственность.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, сколько сообщений о розыск предполагаемых уклонистов поступило в полицию Киевской области от территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также какое количество нарушителей уже доставили в органы местного военного управления.

"По состоянию на сегодня от ТЦК мы получили 6 тысяч сообщений по лицам, которые по их мнению уклоняются. Местонахождение 900 человек установлено и они приведены в соответствующие должностные лица территориальных центров комплектования. Хочу отметить, что шесть тысяч - это не обязательно люди, которые уклоняются. Это по разным причинам. Которые получили повестку и не явились, или наоборот, ее не получили, в связи с тем, что временно проживают по другому месту жительства. Поэтому, конечно, полиция подходит к этому подходит взвешенно", - акцентировал Небитов в эфире информационного телемарафона.

Он напомнил, что за уклонение от воинской обязанности предусмотрена административная ответственность. "Уполномоченные должностные лица именно ТЦК составляют такие протоколы, на сегодняшний день их 1700", - проинформировал Небитов.

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Уклоняться в Украине - детали

Правоохранители все чаще выявляют мошеннические схемы, которые предоставляют право военнообязанным мужчинам выезжать за границу, в частности, речь идет об оформлении фальшивых документов или справок о временной непригодности к военной службе.

30 марта об инициативе создать в Украине реестр "уклонистов", рассказал народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. Он заявлял, что работает над соответствующим законопроектом о таком реестре, но отмечал, что сейчас детали инициативы доделываются, а сам документ еще не зарегистрирован в ВР.

15 мая в офисе генпрокурора сообщили, что в Кировоградской области будут судить преступную группу дельцов, которые переправили за границу около 40 уклонистов от мобилизации. Как установило следствие организатором преступной схемы был уроженец Запорожья, который привлек к противоправной деятельности еще 7 человек.

24 мая по информации офиса генерального прокурора, в Тернопольской области было сообщено о подозрении работнице миграционной службы, которая по данным следствия способствовала в оформлении документов для выезда мужчин из Украины. В частности, за 6 тыс. долларов она пообещала местному жителю повлиять на решение членов ВЛК о выдаче справки о временной непригодности к военной службе.

22 июня в Киевской области правоохранители разоблачили схему незаконного снятия с воинского учета. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель Национальной полиции Киевщины Андрей Небытов. Злоумышленники за денежное вознаграждение в 7-8 тыс. долларов предлагали мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет решить вопрос "под ключ" о непригодности к военной службе. Отмечается, что организатору схемы уже сообщено о подозрении относительно незаконной переправки мужчин за границу, злоумышленнику грозит срок наказания в виде лишения свободы до 9 лет.