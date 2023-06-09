Злоумышленник украл фотоловушку, отметили пограничники.

Житель Киева стал двойным "героем" границы-пытался незаконно попасть на территорию Венгрии, украл фотоловушку и "прокололся".

Злоумышленник, убегая от украинских пограничников,заметил камеру-фотоловушку и украл ее, сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram. Позже киевлянина удалось задержать, и его дальнейшую судьбу должен решить суд.

"...Убегая от пограничников, заметил фотоловушку и на всякий случай прихватил камеру с собой. Получился позор: и сам не сбежал, и прибор все зафиксировал и передал, куда нужно. Придется теперь ловкачу отвечать - и за незаконное путешествие, и за кражу...", - отметили в ГПСУ.

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Стоит отметить, что Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за незаконное пересечение государственной границы (ст. 332-2). За такое правонарушение суд может наказать лишением свободы на срок до трех, а в некоторых случаях и до восьми лет.

Интересные новости границы - сегодня это стоит знать

Ранее не раз сообщалось, как на украинской границе ловили уклонистов, которые разными способами пытались бежать в Европейский Союз, в частности, переодевались в женскую одежду.

По сведениям временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, по состоянию на апрель 2023-го из нашего государства с начала полномасштабной войны выехали более 66 тысяч мужчин призывного возраста.

Ранее глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко анонсировал закон, которым будет введена ответственность для военнообязанных мужчин, которые незаконно покинули Родину во время войны.

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