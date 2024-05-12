В общем были разные теории относительно того, где именно Леонардо да Винчи написал картину.

Пейзаж, который изображен на картине Леонардо да Винчи "Мона Лиза", вызвал бесконечные дискуссии. Некоторые искусствоведы считают, что пейзаж был вымышлен и идеализирован, однако другие утверждают, что он связан с конкретными итальянскими местностями, пишет The Guardian.

Геолог и искусствовед эпохи Возрождения Энн Пиццоруссо считает, что наконец ей удалось разгадать тайну одной из самых известных картин в мире. Она соединила свои две области знаний, чтобы высказать предположение, что Леонардо нарисовал несколько узнаваемых черт Лекко (муниципалитет в Италии - УНИАН), который расположен на берегу озера Комо в регионе Ломбардия.

Отмечается, что геолог сопоставила мост Леонардо, горный хребет и озеро на картине "Мона Лиза" с мостом Аццоне Висконти 14 века, юго-западными Альпами, с которых открывается вид на эту местность, и озером Гарлате, которое, как известно, Леонардо да Винчи посетил 500 лет назад.

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Пиццоруссо считает, что сходство является неоспоримым.

"Я очень взволнована этим. Я действительно чувствую, что это настоящий прорыв", - подчеркнула женщина.

По предыдущим теориям, а именно утверждение 2011 года, мост и дорога, которые изображены на "Мони Лизе" принадлежат маленькому городку на севере Италии Боббио. Уже в 2023 году считали, что художник нарисовал мост в провинции Ареццо.

Однако, как утверждает Пиццоруссо, сосредотачиваться на мосту недостаточно.

"Арочные мосты были повсеместно распространены по всей Италии и Европе, и многие из них выглядели очень похожими. Невозможно определить точное место по одному лишь мосту. Все говорят о мосте и никто не говорит о геологии. Геологи не смотрят на картины, а искусствоведы не смотрят на геологию. Искусствоведы говорят, что Леонардо всегда использовал свое воображение, но вы можете дать эту картину любому геологу в мире, и он скажет то, что я говорю о Лекко. Даже не геолог теперь может увидеть сходство", - объяснила эксперт.

По ее словам, скалы в Лекко являются известняком, поэтому Леонардо изобразил свои скалы в серо-белом цвете, "что является идеальным, потому что это тип скалы, который там есть".

Геолог отметила, что в отличие от Лекко, ни в Боббио, ни в Ареццо нет озера: "Поэтому мы имеем действительно идеальные доказательства в Лекко".

Также для своего исследования она посетила Лекко, чтобы проследить за следами Леонардо.

"Мы знаем из его записных книжек, что он провел много времени, исследуя окрестности Лекко и территорию дальше на север", - заверила она.

В то же время директор исследовательской организации ArtWatch UK Майкл Дейли прокомментировал выводы Пиццоруссо.

"Поскольку она обладает настоящими научными знаниями, когда она замечает вещи у Леонардо - самого научного художника в истории - они имеют огромное значение. Все искусствоведы размышляют о том, где была написана Мона Лиза. Каждый, кто видит мост, думает, что она была там. Но Пиццоруссо убедительно определила место, имея доказательства присутствия Леонардо в этой местности, ее геологию и, конечно же, мост", - подчеркнул он.

В свою очередь бывший консультант Леонардо в Лувре Жак Франк подчеркнул, что не сомневается в том, что теория Пиццоруссо является правдивой.

"Я ни на секунду не сомневаюсь, что Пиццоруссо права в своей теории, учитывая ее доскональное знание геологии итальянской страны - а точнее, мест, где Леонардо путешествовал при жизни, которые могли бы соответствовать горному пейзажу на "Мони Лизе"", - добавил он.

"Я на самом деле в эйфории от этих находок - и существует почти стопроцентная вероятность того, что Леонардо нарисовал [пейзаж] именно с того места, где мы проводим нашу конференцию", - подчеркнула Пиццоруссо.

Картина "Мона Лиза" - последние новости

Как писал УНИАН, ранее ученые открыли тайну создания картины "Мона Лиза", которой в свое время пользовались такие художники, как Рембрандт и Леонардо да Винчи. Речь идет о рецепте уникальной формулы масляной краски, который открыли химики.

"Он был человеком, который любил экспериментировать, и каждая из его картин совершенно другая технически. В этом случае интересно увидеть, что действительно существует определенная техника для основного слоя "Мона Лизы"", - отметил автор исследования и химик Виктор Гонсалес.

Также сообщалось, что в Лувре две экоактивистки облили супом всемирно известную картину "Мона Лиза". Однако она не пострадала, ведь защищена пуленепробиваемым стеклом. Ответственность за такие действия на себя взяла группа под названием Riposte Alimentaire ("Продовольственная контратака").

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