Неизвестный приехал в музей на инвалидной коляске, а после попытки испортить картину он забросал пол лепестками роз.

Во Франции вандал пытался повредить картину легендарного художника Леонардо да Винчи, которая находится в Лувре. Неизвестный переоделся в старушку и заехал в музей на инвалидной коляске. Затем он бросил в картину "Мона Лиза" торт.

Видео с последствиями вандализма появилось в Twitter.

Так, мужчина переоделся в пожилую женщину и сел на инвалидное кресло. На нем он заехал в музей и уже возле картины "Мона Лиза" он встал на ноги. Вандал попытался разбить защитное стекло, а затем швырнул торт в произведение искусства.

После этого мужчина разбросал по полу музей лепестки роз и кричал на французском о сохранении Земли. Его задержала охрана.

К счастью, картина не пострадала, так как ее защищает пуленепробиваемое стекло. Само стекло измазано кремом с торта, но такие проблемы легко устраняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что дизайнер 6-метрового стола Путина рассказал о своем "творении", насмешившем мир.

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