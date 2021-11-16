Запись этих похорон стала вирусной в социальных сетях.

В Гане сняли на видео похоронную процессию с гробом в виде мужского полового органа.

Ролик с похорон опубликовал в Twitter ганский политический деятель Габби Отчере-Дарко.

По его утверждению, гроб непристойной формы предназначался для матери-героини, у которой было 10 детей:

"Мне сказали, что это был похоронный обряд с гробом удивительной женщины, которая умерла, оставив 10 детей от 10 разных мужчин здесь, в Гане".

На видео, которое стало вирусным в социальных сетях, видно, как десятки людей прощаются с покойной.

Читайте такжеЛидер ставших мемом танцующих гробовщиков признался, с какими футболистами хотел бы потанцеватьКак известно, в Гане существует традиция проводить пышные похороны и танцевать с гробами на похоронах. Видео с подобными танцами появлялись в сети не один год, но после начала пандемии коронавируса одно из них стало вирусным.

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Автор: Катерина Шварц