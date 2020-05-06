Сидите дома или танцуйте с нами: ставшие мемом носильщики гробов из Ганы напомнили о важности карантина (видео)

После начала пандемии ролик с танцем носильщиков гробов стал вирусным.

Коллектив носильщиков гробов из Ганы, чей танец с гробом на плечах после начала пандемии стал мемом, высказали благодарность врачам за их борьбу с коронавирусом.

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Они также призвали людей оставаться в самоизоляции.

Как сообщает TJournal, в cети появился видеоролик с обращением танцоров. На нем лидер группы Бенджамин Айду (Benjamin Aidoo) в окружении своих коллег благодарит медиков и говорит о важности карантина.

«Оставайтесь дома или приходите потанцевать с нами», - заключает он.

В Гане существует традиция проводить пышные похороны и танцевать с гробами на похоронах. Видео с подобными танцами ходили в сети не один год, но после начала пандемии коронавируса одно из них стало вирусным. Ролик с танцем гробовщиков, на который наложили трек «Astronomia» исполнителя Tony Igy, стал мемом.

Ранее в сети распространилось видео, на котором полицейские из Перу с гробом на плечах исполняют танец из популярного мема.