Сидите дома или танцуйте с нами: ставшие мемом носильщики гробов из Ганы напомнили о важности карантина (видео)
Коллектив носильщиков гробов из Ганы, чей танец с гробом на плечах после начала пандемии стал мемом, высказали благодарность врачам за их борьбу с коронавирусом.
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Они также призвали людей оставаться в самоизоляции.
Как сообщает TJournal, в cети появился видеоролик с обращением танцоров. На нем лидер группы Бенджамин Айду (Benjamin Aidoo) в окружении своих коллег благодарит медиков и говорит о важности карантина.
«Оставайтесь дома или приходите потанцевать с нами», - заключает он.
В Гане существует традиция проводить пышные похороны и танцевать с гробами на похоронах. Видео с подобными танцами ходили в сети не один год, но после начала пандемии коронавируса одно из них стало вирусным. Ролик с танцем гробовщиков, на который наложили трек «Astronomia» исполнителя Tony Igy, стал мемом.
Ранее в сети распространилось видео, на котором полицейские из Перу с гробом на плечах исполняют танец из популярного мема.