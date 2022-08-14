Городской голова отметил, что переполнен гордостью за этих детей.

Дети устроили импровизированный блок-пост в Ирпене, где собирают средства на поддержку Вооруженных Сил Украины. Остановили и мэра города.

Об этом городской голова Ирпеня Александр Маркушин рассказал в Facebook.

"Ирпенские дети ежедневно на передовой своего волонтерского фронта. Они устраивают импровизированные блок-посты и собирают средства на ВСУ. Сегодня остановили и меня, документы в порядке, поехал дальше", - отметил он и опубликовал видео, на котором можно увидеть, как дети с гордостью рассказывают, сколько денег им удалось собрать за последнее время.

Городской голова отметил, что "переполнен гордостью за наших детей, которые пройдя эвакуацию Ирпенским мостом, ежедневно помогают нашим ребятам на передовой".

Ранее жительница Киевской области рассказала, как спасала себя и детей на второй день полномасштабного вторжения РФ в Украину. По ее словам, из шести людей в машине выжило трое - сама женщина, ее дочь и сын подруги. Остальные пассажиры сгорели заживо после того, как россияне расстреляли их автомобиль.

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