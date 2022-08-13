Ни за проживание, ни за коммунальные услуги жители городка платить не будут.

В Ирпене на Киевщине открыли модульный городок для временного проживания местных жителей, потерявших жилье после более месячной российской оккупации.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Городок состоит из 88 жилых модулей, всего там могут уместиться 352 человека. Им доступны туалетные и душевые комнаты (отдельно мужские и женские), библиотека, учебная зона, фитнес-студия и тому подобное. Ни за проживание, ни за коммунальные услуги жители городка платить не будут.

Как отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, такие городки – временное решение, на один год. За это время местные власти и правительство должны обеспечить людей жильем для постоянного проживания.

По словам председателя комитета Верховной Рады по организации государственной власти Елена Шуляк, по состоянию на начало июля около 800 тыс. украинцев потеряли жилье в результате российского вторжения.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что временное жилье для переселенцев после войны передадут военным, медикам и полицейским.

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