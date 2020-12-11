На днях подконтрольный России так называемый «мэр» Дебальцево Игорь Захаревич расщедрился на кухонный веничек для детского сада.
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Фото с торжества сразу растиражировали на странице главаря оккупантов в Telegram и на сайте «администрации» города. Однако фотографии спровоцировали скандал, и их оперативно удалили. Но пользователи заблаговременно сделали с постов скриншоты.
"Забота о детях является важнейшим гарантом для существования любого государства и хочется как можно больше уделять внимание поколению, которое подрастает", – подписали фото в пресс-службе "мэра".
Оккупанты объяснили веничек "пополнением материально-технической базы муниципального дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад №5 Ладушки". Захаревич "вручил подарок, необходимый для приготовления пищи", пояснили в "администрации".
Кухонный веничек для взбивания в интернет-магазинах стоит 40 гривень.
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