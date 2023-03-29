Но Еврокомиссия после настояния Германии сделает исключения для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на электротопливе.

С 2035 года в ЕС будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые являются источником выбросов углекислого газа.

Соответствующий закон министры энергетики стран Евросоюза окончательно одобрили 28 марта, пишет Reuters. Теперь он вступит в силу. Против закона проголосовала Польша, воздержались Италия, Болгария и Румыния.

Согласно принятому решению, с 2035 года все новые проданные автомобили должны иметь нулевой уровень выбросов CO2, а с 2030 года - на 55% меньше показателя 2021 года.

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"Направление движения понятно: в 2035 году новые автомобили и микроавтобусы должны иметь нулевые выбросы", - сказал главный представитель ЕС по вопросам климата Франс Тиммерманс.

В то же время, Европейская комиссия пообещала ввести дополнительные правила, которые сделают исключения для новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые работают только на электротопливе. На этом исключении настаивала Германия.

Отмечается, что позднее вмешательство Германии после того, как в прошлом году страны ЕС и законодатели уже согласовали поэтапный отказ от ДВС к 2035 году, вызвало раздражение некоторых европейских дипломатов и вызывало опасения, что правительства могут попытаться заблокировать другие тщательно обсуждаемые соглашения по климатической политике.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что соглашение "откроет для населения важные возможности в отношении климатически-нейтральной и доступной мобильности".

Как пишет DW, для Германии - это крайне важный вопрос, ведь немецкий автопром является флагманом местной экономики. Однако полный переход на электромобили мог привести к существенному сокращению объемов производства и производственных мощностей, потому что электрокары требуют значительно меньше компонентов и деталей, чем авто с двигателями внутреннего сгорания.

Отмечается, что Porsche и Ferrari являются одними из сторонников электротоплива, которое они видят как способ избежать нагрузки на свои автомобили от тяжелых аккумуляторов. Электротопливо - это тип синтетического топлива, которое можно производить из воды и углекислого газа, извлеченного из воздуха из возобновляемых источников энергии.

Другие производители автомобилей, включая Volkswagen, Mercedes-Benz и Ford, делают ставку на электромобили с батареями для декарбонизации.

Традиционные автомобили и экология

Как сообщал УНИАН, Великобритания стремилась перенести запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также гибридов с 2040 на 2035 год. Процесс решили ускорить после выводов экспертов, которые считают, что в 2040-м будет слишком поздно, если королевство хочет достичь своей цели свести выбросы углекислого газа почти к нулю к середине этого века.

Согласно докладу Всемирной метеорологической организации, концентрация парниковых газов в атмосфере Земли в 2020 году установила новый рекорд, а годовые темпы роста превысили средний показатель за 2011-2020 годы.

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