Эксперт назвал электромобили "мошенничеством", поскольку стремительная стоимость электроэнергии означает, что одно из их ключевых преимуществ "испарилось".

Опытный механик с 55-летним стажем Скотти Килмер рассказал, почему никогда не стоит покупать электромобиль. Он назвал пять основных проблем с техническим обслуживанием, с которыми сталкиваются электромобили.

В одном из своих видео в YouTube Килмер отметил, что электромобили имеют сложные электрические компоненты. А аккумуляторная батарея - одна из самых дорогих частей электромобиля.

"Его состояние влияет на остаточную стоимость всего электромобиля", - отметил эксперт. Он предупредил, что аккумуляторы могут быть повреждены и даже полностью выйти из строя, если их оставить в слишком жарких или холодных условиях, или даже из-за перезарядки.

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Силовой агрегат прослужит около 10 лет при "нормальных условиях вождения", прежде чем потребуется его замена, добавил Килмер.

Также, по словам механика, запас хода электромобиля уменьшается примерно на 2% каждый год, что не поможет снизить тревогу водителя о дальности поездки.

Более того, шины для электромобилей могут потребовать дополнительного обслуживания по сравнению с их бензиновыми аналогами. "Шины для электромобилей - это что угодно, только не низкие эксплуатационные расходы. Некоторые сообщают, что шины нуждаются в замене всего через 45 тысяч километров", - говорит Килмер.

Для сравнения, срок службы шин обычно составляет около 48 тысяч километров.

По словам механика, шины в авто с традиционными двигателями обычно переворачивают во время обслуживания, чтобы сохранить их. Но поскольку электромобили не требуют частых визитов в автосервис, такая манипуляция с шинами не совершается в электрокарах регулярно.

Дополнительный вес электромобилей по сравнению с традиционными моделями при одинаковых размерах шин также увеличивает их износ.

Это не только означает, что шины изнашиваются быстрее, но и лишает владельцев возможности предъявлять на них гарантийные требования, поскольку перестановка шин часто является условием гарантии. Полная замена шин может обойтись очень дорого, в зависимости от типа, которые требуются вашему автомобилю.

Это приводит к еще одной ключевой проблеме с электромобилями - первоначальная стоимость их покупки, отмечает Килмер.

"Когда речь идет об электромобилях, затраты на техническое обслуживание ниже, за исключением случаев, когда речь идет о шинах. Но не забывайте также, что за электрическую версию вы заплатили намного больше, в два или три раза больше. Tesla, например - вы платите люксовую цену", - говорит Килмер.

И хотя электромобилям нужно меньше регулярного обслуживания, но когда они действительно нуждаются в ремонте, это зачастую обходится дороже, поскольку технология все еще развивается, а специалистов по электромобилям гораздо меньше.

Наконец, Скотти Килмер также назвал электромобили "мошенничеством", поскольку стремительная стоимость электроэнергии означает, что одно из их ключевых преимуществ "испарилось". В условиях кризиса стоимости жизни многие потребители просто не могут позволить себе отказаться от дешевых автомобилей с бензиновым двигателем.

Однако говорит эксперт, это всего лишь "верхушка айсберга", поскольку, если все перейдут на электричество, он считает, что дорожный налог будет применяться к счетам за электроэнергию, а не к ценам на топливо.

Сколько электрокаров в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украину за первое полугодие завезли 12 тысяч 844 электрокаров. Это почти столько же, как за весь прошлый год и в полтора раза больше, чем за весь 2021. При этом, доля электромобилей растет на фоне уменьшения общего количества ввезенных в Украину автомобилей.

Третий год подряд самым востребованным остается Nissan LEAF. В топ-3 по популярности попали также Volkswagen ID.4 и Tesla MODEL 3.

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