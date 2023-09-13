Эксперт считает, что электромобили гораздо менее надежны и эффективны, чем их аналоги, работающие на ископаемом топливе.

Опытный механик Скотти Килмер считает, что электромобили стоят дороже, служат не так долго и на самом деле не лучшая альтернатива для окружающей среды, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Килмер раскритиковал аргументы в пользу перехода на электромобили, заявив, что они "хуже", чем традиционные двигатели, пишет The Sun. Он назвал "чушью" аргумент о том, что электромобили более экологичны, что является одним из ключевых аргументов в пользу владения такими авто.

"Электромобили не являются достижением... [Они] действительно хуже в качестве транспорта, чем бензиновые автомобили. Возьмем Соединенные Штаты, 60% всей электроэнергии вырабатывается из ископаемого топлива, так что вы просто меняете источник ее происхождения. А литий загрязняет окружающую среду. Любой, кто думает, что они более экологичны, просто не в своем уме", - заявляет Килмер.

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Отмечается, что литий является ключевым элементом при производстве аккумуляторов для электромобилей, но его интенсивно добывают экологически вредными методами, часто в более бедных регионах мира.

Согласно отчету организации "Друзья Земли", добыча лития "все больше затрагивает сообщества, в которых осуществляется эта вредная добыча, ставя под угрозу их доступ к воде".

В частности, еще в 2021 году газета Guardian сообщила, что рабочие на кобальтовых рудниках в Конго работали в условиях, похожих на рабство, за 30 пенсов в час, чтобы "обеспечить революцию в области зеленых автомобилей".

Помимо споров об относительных экологических издержках, Скотти считает, что электромобили гораздо менее надежны и эффективны, чем их аналоги, работающие на ископаемом топливе.

"Перезарядка занимает слишком много времени. Они говорят: "У нас есть скоростные зарядки". Но если вы перезарядите литий-ионный аккумулятор таким "суперчарджером", вы потеряете, вероятно, 80% его срока службы. Их нужно заряжать медленно. Чем быстрее вы заряжаете, тем быстрее изнашивается аккумулятор", - объясняет Килмер.

"Для маленьких автомобилей это имеет смысл. Им следовало бы запустить электромобили, такие как VW Beetle. Маленький, городской автомобиль, отлично подходит для людей в Англии и в Европе, где они не ездят далеко. Но электродвигатели очень неэффективны, когда они либо тянут грузы, либо работают на высоких скоростях", - добавляет эксперт.

Также Килмер раскритиковал высокую стоимость электромобилей, особенно на фоне глобального кризиса стоимости жизни.

Он отметил, что один производитель в США получил от своих дилеров просьбу прекратить отправку новых автомобилей, поскольку они не могли продать автомобили, уже находящиеся в их автосалонах.

Скотти также привел пример покупателя, который привез к нему в мастерскую новый Volvo C40 и обнаружил, что он уже значительно обесценился.

"Этот парень приносит мне новенькую машину, которая стоила 70 тысяч долларов. Итак, я поискал информацию по своему району: там уже было продано множество подержанных авто за 30 тысяч долларов", - рассказал Килмер.

"Людям не нравился такой образ жизни. Скажем, на зарядку автомобиля уходит 45 минут, а что, если перед вами пять человек в очереди? Они говорят, что в США им понадобится три миллиона устройств для быстрой зарядки по всей стране, сейчас их 35000. Инфраструктуры не существует", - добавляет автомеханик.

Почему вы не должны покупать электромобиль

Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер рассказал, почему никогда не стоит покупать электромобиль. Он назвал пять основных проблем с техническим обслуживанием, с которыми сталкиваются электромобили.

Он, в частности, отметил, что аккумуляторная батарея - одна из самых дорогих частей электромобиля, состояние которой влияет на остаточную стоимость всей машины.

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