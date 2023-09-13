Литий-ионные аккумуляторы нужно заряжать медленно / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Опытный механик Скотти Килмер считает, что электромобили стоят дороже, служат не так долго и на самом деле не лучшая альтернатива для окружающей среды, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Килмер раскритиковал аргументы в пользу перехода на электромобили, заявив, что они "хуже", чем традиционные двигатели, пишет The Sun. Он назвал "чушью" аргумент о том, что электромобили более экологичны, что является одним из ключевых аргументов в пользу владения такими авто.

"Электромобили не являются достижением... [Они] действительно хуже в качестве транспорта, чем бензиновые автомобили. Возьмем Соединенные Штаты, 60% всей электроэнергии вырабатывается из ископаемого топлива, так что вы просто меняете источник ее происхождения. А литий загрязняет окружающую среду. Любой, кто думает, что они более экологичны, просто не в своем уме", - заявляет Килмер.

Видео дня

Отмечается, что литий является ключевым элементом при производстве аккумуляторов для электромобилей, но его интенсивно добывают экологически вредными методами, часто в более бедных регионах мира.

Согласно отчету организации "Друзья Земли", добыча лития "все больше затрагивает сообщества, в которых осуществляется эта вредная добыча, ставя под угрозу их доступ к воде".

В частности, еще в 2021 году газета Guardian сообщила, что рабочие на кобальтовых рудниках в Конго работали в условиях, похожих на рабство, за 30 пенсов в час, чтобы "обеспечить революцию в области зеленых автомобилей".

Помимо споров об относительных экологических издержках, Скотти считает, что электромобили гораздо менее надежны и эффективны, чем их аналоги, работающие на ископаемом топливе.

"Перезарядка занимает слишком много времени. Они говорят: "У нас есть скоростные зарядки". Но если вы перезарядите литий-ионный аккумулятор таким "суперчарджером", вы потеряете, вероятно, 80% его срока службы. Их нужно заряжать медленно. Чем быстрее вы заряжаете, тем быстрее изнашивается аккумулятор", - объясняет Килмер.

"Для маленьких автомобилей это имеет смысл. Им следовало бы запустить электромобили, такие как VW Beetle. Маленький, городской автомобиль, отлично подходит для людей в Англии и в Европе, где они не ездят далеко. Но электродвигатели очень неэффективны, когда они либо тянут грузы, либо работают на высоких скоростях", - добавляет эксперт.

Также Килмер раскритиковал высокую стоимость электромобилей, особенно на фоне глобального кризиса стоимости жизни.

Он отметил, что один производитель в США получил от своих дилеров просьбу прекратить отправку новых автомобилей, поскольку они не могли продать автомобили, уже находящиеся в их автосалонах.

Скотти также привел пример покупателя, который привез к нему в мастерскую новый Volvo C40 и обнаружил, что он уже значительно обесценился.

"Этот парень приносит мне новенькую машину, которая стоила 70 тысяч долларов. Итак, я поискал информацию по своему району: там уже было продано множество подержанных авто за 30 тысяч долларов", - рассказал Килмер.

Читайте также:
Это убьет ваш двигатель: ведущий механик назвал главную ошибку владельцев авто
Это "убьет" ваш двигатель: ведущий механик назвал главную ошибку владельцев авто
Механик с 40-летним стажем назвал лучший способ починить спущенное колесо за минуты
Механик с 40-летним стажем назвал лучший способ починить спущенное колесо за минуты
Инструктор по вождению назвал пять ошибок, которые люди совершают, когда ездят за границей
Инструктор по вождению назвал пять ошибок, которые люди совершают, когда ездят за границей
В ЕС с 2035 года запретят продажу автобилей на бензине и дизеле
В ЕС с 2035 года запретят продажу автобилей на бензине и дизеле
Отказаться от автомобилей с ДВС решили более 30 стран: названы сроки
Отказаться от автомобилей с ДВС решили более 30 стран: названы сроки
Загрязнение воздуха еще опаснее для здоровья человека, чем считалось - ВОЗ
Загрязнение воздуха еще опаснее для здоровья человека, чем считалось - ВОЗ

"Людям не нравился такой образ жизни. Скажем, на зарядку автомобиля уходит 45 минут, а что, если перед вами пять человек в очереди? Они говорят, что в США им понадобится три миллиона устройств для быстрой зарядки по всей стране, сейчас их 35000. Инфраструктуры не существует", - добавляет автомеханик.

Почему вы не должны покупать электромобиль

Как сообщал УНИАН, ранее Скотти Килмер рассказал, почему никогда не стоит покупать электромобиль. Он назвал пять основных проблем с техническим обслуживанием, с которыми сталкиваются электромобили.

Он, в частности, отметил, что аккумуляторная батарея - одна из самых дорогих частей электромобиля, состояние которой влияет на остаточную стоимость всей машины.

Вас также могут заинтересовать новости: