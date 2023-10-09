Он дал зрителям возможность заглянуть под машину, чтобы указать на конкретную часть, которая находится под угрозой.

Опытный механик рассказал, как обычная проблема с автомобилем может поставить под угрозу вашу безопасность.

Крейг из Walsall Wood Tire & Service в Уолсолле, Уэст-Мидлендс, зашел в TikTok, чтобы предупредить водителей об опасной неисправности, пишет The Sun.

Крейг призвал автомобилистов обратить внимание на наиболее распространенную причину отказа ручного тормоза. Он дал зрителям возможность заглянуть под машину, чтобы указать на конкретную часть, которая находится под угрозой.

Видео дня

Рычаг стояночного тормоза включается и удерживает тормоз, когда вы нажимаете на ручной тормоз в автомобиле. Однако со временем этот механизм может начать срабатывать, делая его менее эффективным.

"Обычно мы видим, что именно этот рычаг может прилипнуть. Это воссоздает отправную точку для ручного тормоза, поэтому ручной тормоз становится намного слабее", - сказал Крейг.

Если ситуация станет достаточно серьезной, это может даже привести к отказу в ТО. К счастью, исправить это довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это нанести немного WD-40 на механизм и продолжать работать до тех пор, пока он естественным образом не вернется на стопорный штифт, встроенный в корпус тормоза.

Затем просто несколько раз нажмите педаль тормоза и при необходимости отрегулируйте трос ручного тормоза, хотя последнюю часть лучше поручить профессионалам.

Просто обязательно используйте противооткатные упоры для колес, чтобы предотвратить скатывание автомобиля во время работы с ручным тормозом, и держите его на стоянке или на передаче в качестве дополнительной меры предосторожности.

Также имейте в виду, что этот совет применим только к автомобилям с дисковыми и колодочными тормозами, тогда как модели с барабанными тормозами или другими системами, скорее всего, будут иметь другой механизм ручного тормоза.

Если вы не уверены в том, что есть в вашем автомобиле, вы можете проверить руководство по эксплуатации или отнести его в гараж и поручить работу профессионально.

Комментаторы в социальных сетях были ошеломлены этой проблемой.

Один написал: "Хороший совет". Другой добавил: "Напоминает мне, что мне нужно сделать свое, это время от времени прилипает".

Советы автомехаников

Автомобильный эксперт TikTok Дончешицзе хорошо известна своим 2,2 миллионам подписчиков своими советами по вождению, и она часто подробно рассказывает, как максимально эффективно использовать свой автомобиль. В своем последнем видео она объяснила, что ваша машина может сообщить вам, когда она заперта, и ее очень легко настроить.

Известный в сети автомеханик Крис Фикс показал простой трюк со смазкой, который поможет вам с легкостью открывать двери авто даже во время самого лютого мороза.

Вас также могут заинтересовать новости: