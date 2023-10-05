Эта скрытая функция также может сообщить водителю, открыта ли дверь, предотвращая запирание автомобиля.

Поскольку количество краж автомобилей растет, как никогда важно обеспечить безопасность вашего автомобиля, особенно с учетом того, что рост количества авторемонтных мастерских означает, что вы можете не вернуть свою машину, если она украдена.

Очень важно убедиться, что ваш автомобиль заперт, когда вы покидаете его, но если у вас есть привычка забывать, оставили вы его запертым или нет, у одного автомобилиста есть отличный совет, который может помочь, пишет mirror.

Автомобильный эксперт TikTok Дончешицзе хорошо известна своим 2,2 миллионам подписчиков своими советами по вождению, и она часто подробно рассказывает, как максимально эффективно использовать свой автомобиль. В своем последнем видео она объяснила, что ваша машина может сообщить вам, когда она заперта, и ее очень легко настроить.

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"Вам не обязательно возвращаться, просто нажмите кнопку блокировки, и вы узнаете. Вы ее не настроили? Обычно, если дверь вашего автомобиля заперта, вы нажимаете кнопку блокировки, и раздается звуковой сигнал автомобиля. Мы нажимаем и удерживаем кнопку блокировки и кнопку разблокировки в течение пяти секунд и удерживаем их включенными. После услышав звуковой сигнал, функция, по которой автомобильный сигнал будет звучать при нажатии кнопки блокировки, установлена", - объяснила она.

На видео видно, как она одновременно удерживает кнопки блокировки и разблокировки дистанционного брелока в течение пяти секунд, пока не раздастся звуковой сигнал автомобиля. Это означает, что автомобиль подает короткий звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки блокировки, позволяя владельцу узнать, когда автомобиль заперт.

Эта скрытая функция также может сообщить водителю, открыта ли дверь, предотвращая запирание автомобиля.

"Если мы снова нажмем кнопку блокировки и обнаружим, что не слышим звуковой сигнал, это означает, что дверь машины не закрыта должным образом. Услышать звук гудка означает, что четыре двери закрыты, и мы можем смело уйти", - сказала она.

Автомобильный эксперт также подчеркнула, что эта функция может быть полезна, если вы не можете найти свою машину на оживленной парковке, поскольку вы можете просто следовать за звуком гудка. Хотя эта функция присутствует во многих моделях, водителям следует проверить руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы узнать, различается ли эта функция для их модели.

Автомобилисты зашли в раздел комментариев, чтобы поделиться своими советами о том, как узнать, когда их автомобиль заперт. "В моей машине есть две кнопки разблокировки/запирания, спереди со стороны водителя и со стороны пассажира. Если мы нажмем на кнопку и дверь открыта, она позвенит", - объяснил один человек. Другой добавил, что "если дверь моей машины не заперта должным образом, я услышу звук запирания и открывания за другим и узнаю об этом".

Советы для автомобилистов - детали

Один влиятельный автомобильный эксперт раскрыл интересный отсек для хранения вещей, о котором многие автомобилисты, возможно, даже не подозревают, есть в их автомобиле.

Автомеханик обладая 55-летним опытом, Скотти Килмер назвал распространенную ошибку с шинами, которую совершают многие водители, и которая является "пустой тратой денег".

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