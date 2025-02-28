В списке есть хумус и квашеная капуста.

Эксперты по питанию назвали семь лучших закусок, соусов и заправок для блюд, которые они рекомендуют употреблять для улучшения уровня сахара в крови, пишет eatingwell.com.

"Питание для улучшения уровня сахара в крови - отличная привычка, которую стоит выработать, независимо от того, есть ли у вас диабет. В конце концов, поддержание стабильного уровня сахара в крови может помочь снизить риск хронических заболеваний и улучшить ваш сон, настроение и уровень энергии", - говорится в публикации.

То, как вы приправляете еду, также может влиять на контроль уровня сахара в крови. Несмотря на то, что заправки или закуски используются в меньших порциях, они добавляют в пищу дополнительные сахара, калории, натрий и насыщенные жиры и могут влиять на уровень сахара в крови, отметили в издании.

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Самые полезные закуски и соусы - список

Вот какие заправки рекомендуют специалисты:

Соус на основе греческого йогурта. В 2024 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило, что употребление трех порций йогурта в неделю может снизить риск развития диабета 2 типа. Помимо белка, йогурт содержит множество необходимых питательных веществ, таких как кальций, магний и витамин D, которые также играют роль в регулировании уровня сахара в крови. Данную заправку одобряет диетолог Эрин Палински-Уэйд.

Гуакамоле. Регулярное употребление авокадо, как было доказано, помогает поддерживать лучший контроль уровня сахара в крови и снижает риск сердечных заболеваний у здоровых взрослых. По словам диетолога Мелиссы Джой Доббинс, гуакамоле также содержит мало углеводов и не содержит сахара.

Хумус. Исследования показывают, что белковые продукты, такие как бобы, помогают контролировать уровень сахара в крови после еды. Содержание белка и клетчатки не только помогает замедлить опорожнение желудка и выброс сахара в кровь, но также было доказано, что эта комбинация помогает контролировать секрецию инсулина.

Песто с травами. Содержит полезные жиры и антиоксиданты, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Как отметила эксперт по питанию Сильвия Клингер, сочетание полезных для сердца жиров и клетчатки в песто замедляет пищеварение, предотвращая быстрый рост уровня сахара в крови.

Желтая горчица. Один из лучших выборов диетолога Доббина, поскольку она не содержит жира, углеводов или сахара. Горчица также низкокалорийный и содержит мало натрия.

Сальса пико де галло. Это свежий, вкусный, низкокалорийный соус, который содержит клетчатку, витамины и антиоксиданты, помогая замедлить пищеварение и предотвратить скачки сахара в крови, отметила Клингер.

Квашеная капуста. По словам диетологов, это богатая пробиотиками ферментированная закуска, которая способствует здоровью кишечника, что тесно связано с лучшей регуляцией уровня сахара в крови. Ее естественная кислотность и содержание клетчатки могут помочь замедлить всасывание углеводов, снижая скачки глюкозы после еды.

Напомним, ранее была названа одна популярная специя, которая снижает уровень сахара в крови.

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