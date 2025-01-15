В ВВС США считают, что в будущем войны могут проходить и в космосе.

Через 25 лет победа в войнах будет зависеть от достижения превосходства в искусственном интеллекте из-за его способности принимать решения с нечеловеческой скоростью.

Об этом заявил главный гражданский чиновник ВВС США Фрэнк Кендалл, сообщает Business Insider.

"Мы окажемся в мире, где решения будут приниматься не со скоростью человека, а со скоростью машины", - сказал он на мероприятии Центра стратегических и международных исследований, посвященном планам ВВС на будущее.

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Он отметил, что война будущего будет высокоавтоматизированной и высокоавтономной, а космос станет "решающим театром". По его словам, время реакции на действия врага будет очень коротким.

В издании подчеркнули, что для решения этой задачи необходимо преобразовать Министерство военно-воздушных сил с помощью искусственного интеллекта. Это поможет защитить войска от различных угроз на более высоком уровне.

Кроме того, слова Кендалла совпадают с видением руководства ВВС на 2050 год. В докладе военных говорится о том, что в тех областях конфликта, которые развиваются со скоростью, значительно превышающей постоянную времени принятия решения человеком, таких как кибервойна и радиоэлектронная борьба, вероятно, будут доминировать технологии искусственного интеллекта.

"Эти технологии будут использоваться для принятия важнейших решений без возможности вмешательства человека. Победа или поражение в воздухе или в космосе в масштабах человечества, вероятно, будет определяться тем, какая из сторон будет иметь наиболее передовые технологии ИИ в областях, наиболее важных для достижения победы", - сказано в докладе.

Также в ВВС США обратили внимание на то, что Китай делает все возможное, чтобы использовать возможности, которые предоставляют новые технологии, добавили в издании. В Вашингтоне уверены, что так Пекин стремится нанести поражение Штатам в западной части Тихого океана, в космосе и в воздухе.

"Объединенные силы не смогут никуда отправиться и ничего сделать, если мы не сможем защитить их от целей в космосе", - объяснил Кендалл.

Чиновник подчеркнул, что усиление космических сил необходимо для борьбы с растущими возможностями Китая.

"Мы должны пройти путь от торгового флота до военно-морского флота", - заявил он.

Кендалл также сказал, что США необходимо усилить защиту от кибератак и одновременно увеличить наступательный потенциал. Он ожидает новых разработок по обоим направлениям уже в этом году.

Вероятна ли Третья мировая война

Ранее военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что Третья мировая вполне вероятна, но это не худший вариант для Украины. По его словам, выборы президента в США изменили значительно больше, чем войну в Украине.

Кроме того, американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер назвал три сценария Третьей мировой войны. Он считает, что украинское сопротивление делает остальной мир безопаснее.

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