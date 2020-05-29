"Люди кастрюлями барабанят": Лукашенко напугал белорусов ситуацией на Западе из-за COVID-19

Лукашенко напомнил, что в Беларуси не вводили жестких карантинных ограничений, объяснив это экономическими причинами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напугал граждан своей страны ситуацией с безработицей на Западе, которая якобы сложилась в связи с введением карантина из-за смертельного коронавируса.

Тему безработицы за границей он поднял во время рабочего визита на Минский тракторный завод, передает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул Первого».

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«Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», - заявил Лукашенко.

Он заверил в правильности решения не останавливать производство в Беларуси в условиях пандемии коронавируса. Лукашенко напомнил, что в Беларуси не вводили жестких карантинных ограничений, объяснив это экономическими причинами. Также он назвал ситуацию вокруг пандемии в мире психозом. По его мнению, белорусам надо работать и спасаться от кризиса, «как только можно».

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал альтернативу гречке в период эпидемии смертельного коронавируса.

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