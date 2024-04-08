Среди них есть корица, гвоздика и кардамон.

Лимонад является, наверное, одним из самых популярных летних напитков, которые только можно придумать. Он готовится просто - из лимонного сока, сахара и воды, однако его вкус можно менять по собственному желанию. Издание NDTV FOOD рассказало, какие специи можно добавить в лимонад, чтобы улучшить его вкус.

Корица

Обычно корицу используют в выпечке и других напитках, однако ее можно добавить и в стакан с лимонадом. Для этого можно посыпать немного порошка корицы или бросить в напиток ее палочку. Благодаря такой специи, ваш лимонад станет слаще и вкуснее.

Имбирь

Также к лимонаду советуют добавлять немного имбиря. Нарежьте небольшое количество этого растения или добавьте немного имбирного порошка. Он придаст вашему напитку острой и пикантной нотки, благодаря чему вы получите заряд бодрости.

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Кардамон

Известно, что чай с кардамоном имеет восхитительный вкус, однако его стоит добавить и в лимонад. Для этого раздавите несколько стручков или посыпьте его молотым кардамоном. Таким образом это сочетание вкусов идеально сбалансирует кислинку лимона.

Гвоздика

Если вам нравятся насыщенные ароматы, то гвоздика станет отличным дополнением к вашему лимонаду. Она придаст напитку теплого и пряного вкуса вместе с оттенком сладости. Чтобы приготовить такой напиток, можно использовать целую гвоздику или молотую.

Звездный Анис

С помощью уникального, лакричного вкуса с оттенками сладкого и пряного, бадьян добавит к вашему напитку замечательные ощущения. Для этого необходимо использовать несколько стручков бадьяна в лимонад и оставить на 15-20 минут.

Полезные напитки для организма человека

Как писал УНИАН, чай ройбуш является напитком, который может контролировать уровень холестерина. По данным исследования, 40 человек выпивали по шесть чашек ферментированного чая ройбуш ежедневно в течение шести недель. Употребление этого чая повысило уровень общего холестерина.

Также кардиолог назвала специю, которая сделает ваш кофе особенно полезным для сердца. Она отметила, что речь идет о корице.

"Некоторые исследования показывают, что корица может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, а также снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов", - объяснила она.

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