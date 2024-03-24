Ее полезные свойства доказаны.

Кардиолог Лакшми Мехта назвала специю, которая может сделать кофе особенно полезным для вашего сердца. И это корица, пишет журнал Parade.

"Некоторые исследования показывают, что корица может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа, а также снизить высокий уровень холестерина и триглицеридов", - заявила она.

Доктор Сэмюэл Матис согласился с такими выводами, добавив, что корица укрепляет нашу иммунную систему, снижает риск рака и оказывает защитное действие не только на сердце, но и на мозг.

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Добавление корицы в кофе - это также способ подсластить его без сахара, что особенно полезно для сердца.

Кофе - польза для здоровья

По словам специалиста, что касается самого кофе, то существуют научные доказательства и его пользы для сердца: "У пьющих кофе меньше сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто его не пьет. Регулярное употребление кофе снижает риск гипертонии, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма".

Доктор Мехта акцентировала, ято регулярное употребление кофе связано с более низким риском развития диабета 2 типа и болезни Паркинсона. Кроме того, по ее словам, кофе может повысить метаболизм: "Кофе также является отличным источником антиоксидантов, которые могут помочь защитить клетки от повреждений".

Главное условие - не переусердствовать. В день рекомендуется выпивать не более четырех или пяти чашек кофе.

Ранее доктор назвала упражнение, которое может определить продолжительность жизни.

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