Оно касается выбора нового Папы Римского.

Пока верующего всего мира скорбят о смерти Папы Франциска, который скончался в возрасте 88 лет, кардиналы вскоре соберутся на конклав, чтобы выбрать его преемника. И хотя процесс избрания нового понтифика традиционно является тайной процедурой, 430-летнее пророчество, возможно, предсказало, кто станет следующим папой, пишет Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Книга "Пророчество пап" (Prophecy of the Popes), написанная в 1595 году бенедиктинским монахом Арнольдом Вионом передаёт послание, которое, как считается, было впервые озвучено ирландским святым Малахией, архиепископом Армы XII века.

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Это серия из 112 коротких, загадочных латинских фраз, которые, по мнению некоторых, предсказывают всех пап начиная с Целестина II в 1143 году.

Некоторые верят, что рукопись предскажет следующего понтифика. Но, что тревожнее, она может содержать ужасающее предупреждение для человечества — намёк на конец света. Последняя запись в рукописи утверждает, что последним папой будет "Пётр Римлянин" в 2027 году, а преемников после него уже не будет.

Согласно записи, "последний папа" будет возглавлять церковь в эпоху великих бедствий, кульминацией которых станет разрушение Рима и конец папства. В тексте говорится: "Пётр Римлянин будет пасти своих овец среди множества скорбей, и когда они завершатся, город на семи холмах будет разрушен, и страшный судья будет судить свой народ. Конец".

Это предсказание становится ещё более зловещим на фоне того, что среди девяти основных кандидатов на пост нового папы троих зовут Пётр.

Ранее УНИАН сообщал, что "Живой Нострадамус" озвучил новое пророчество о крупном зловещем событии.

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