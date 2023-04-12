Этот баскетболист считается одним из величайших спортсменов всех времен.

Кроссовки, в которых играл легендарный баскетболист Майкл Джордан, проданы на аукционе за $2,2 млн. Эта сумма стала рекордной, которую заплатили за обувь.

На кануне торгов аукционный дом Sotheby's оценивал кроссовки с автографом самого Джордана в $2-$4 млн, сообщает Би-би-си. Издание напомнило, что в 2022 году с молотка ушла футболка, в которой баскетболист играл в финале НБА в 1998 году, за $10,1 млн, и отметило, что на аукционах спортивной одежды, вещи Джордана все время продаются за баснословные деньги.

"Этот рекордный результат еще раз доказал, что спрос на памятные вещи Майкла Джордана и далее превосходит любые ожидания", - рокомментировал Брам Вахтер, ведущий сотрудник аукционного дома.

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Ценность этих кроссовок в том, что они единственные, которые Джордан надевал в финальной игре НБА и подлинность которых удалось подтвердить, сообщает Sotheby's.

Предыдущий рекорд для обуви Джордана был установлен на аукционе в 2021 году. Тогда его кроссовки Nike Air Ships продали за $1,47 млн.

История кроссовок Air Jordan XIII

В Air Jordan XIII легенда баскетбола играл в команде Chicago Bulls в 1997-98 годах. Он играл в этих кроссовках, когда набрал 37 очков во второй игре финальной серии НБА 1998 года и принес Chicago Bulls победу. Тогда же его в пятый раз назвали самым ценным игроком НБА.

Кто такой Майкл Джордан

Этот баскетболист выиграл шесть чемпионатов НБА, две золотые медали Олимпийских игр и множество других наград. Он считается одним из величайших спортсменов всех времен.

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