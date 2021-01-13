В случае неудачи IronKey автоматически зашифрует все свое содержимое, и доступ к валюте будет утерян навсегда.

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас использовал восемь из десяти попыток разблокировать накопитель IronKey, где хранятся ключи от его электронного кошелька с 7002 биткоинами (порядка 240 миллионов долларов).

Читайте такжеНа Львовской железной дороге майнили криптовалюту (фото)Об этом пишет The Guardian.

Если с двух попыток Томас не вспомнит свой пароль, IronKey автоматически зашифрует все свое содержимое, и доступ к деньгам будет утерян навсегда.

Криптовалюту Томас спрятал в кошелек еще десять лет назад. Тогда биткоин стоил 2-6 доллара. Эту сумму Стефану заплатили за создание объясняющего видео о крипте.

Эксперт по интернет-безопасности Алекс Стамос предложил ему свою помощь. Он готов за 10% от суммы взломать диск. На это ему нужно максимум полгода. Согласился ли Стефан на сделку, неизвестно.

Что такое биткоин и какой у него курс

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам. Впрочем уже в следующем году курс биткоина стремительно падал, и так продолжалось несколько лет. 13 марта 2020 года цена криптовалюты Bitcoin упала на 32% до 3915 долларов, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

2 августа биткойн впервые в 2020 году поднялся до 12 тысяч долларов, а в декабре уже устанавливал рекорд за рекордом.

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Автор: УНИАН