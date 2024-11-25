Печеные яблочные круассаны от Starbucks пользуются большой популярностью. Фуд-блогер Джессика Мороне разработала рецепт, который поможет приготовить их дома. По ее словам, он практически идентичен оригиналу.
В своей колонке для TastingTable. женщина описывает это лакомство как сочетание яблочного пирога и круассана с начинкой, завернутого в слоеное тесто. Для приготовления этой вкуснятины вам понадобятся следующие ингредиенты:
- три столовые ложки несоленого сливочного масла;
- три больших яблока;
- чайная ложка лимонного сока;
- ⅓ стакана коричневого сахара;
- столовая ложка кукурузного крахмала;
- ½ чайной ложки молотой корицы;
- ¼ чайной ложки мускатного ореха;
- ¼ чайной ложки соли;
- ½ чайной ложки ванильного экстракта;
- упаковка слоеного теста;
- большое яйцо, для взбивания яиц;
- сахар-песок.
Как приготовить печеные круассаны с яблоком
Растопите в сковороде сливочное масло, а затем добавьте туда нарезанные кубиками яблоки, лимонный сок, коричневый сахар, кукурузный крахмал, корицу, мускатный орех, соль и ванильный экстракт.
Держите смесь на среднем огне, периодически помешивая, пока яблоки слегка не размякнут (на это понадобится около 10-12 минут). Разогрейте духовку до 400 градусов и возьмите форму для кексов.
Выстелите лунки бумажными вкладышами для выпекания или сбрызните их антипригарным кулинарным спреем. Затем положите слоеное тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и разрежьте его на ровные квадраты (в этом рецепте - восемь).
Вложите кусочки теста в форму и щедро заполните каждый яблочной начинкой. После этого загните уголки теста так, чтобы они закрывали большую часть верхушки, однако центр оставался открытым. Взбейте одно яйцо со столовой ложкой воды и смажьте им верхушки теста. Затем посыпьте круассаны сахаром.
Выпекайте круассаны 20-25 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми, а начинка - пузырчатой.
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