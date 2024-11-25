По ее словам, их трудно отличить.

Печеные яблочные круассаны от Starbucks пользуются большой популярностью. Фуд-блогер Джессика Мороне разработала рецепт, который поможет приготовить их дома. По ее словам, он практически идентичен оригиналу.

В своей колонке для TastingTable. женщина описывает это лакомство как сочетание яблочного пирога и круассана с начинкой, завернутого в слоеное тесто. Для приготовления этой вкуснятины вам понадобятся следующие ингредиенты:

три столовые ложки несоленого сливочного масла;

три больших яблока;

чайная ложка лимонного сока;

⅓ стакана коричневого сахара;

столовая ложка кукурузного крахмала;

½ чайной ложки молотой корицы;

¼ чайной ложки мускатного ореха;

¼ чайной ложки соли;

½ чайной ложки ванильного экстракта;

упаковка слоеного теста;

большое яйцо, для взбивания яиц;

сахар-песок.

Как приготовить печеные круассаны с яблоком

Растопите в сковороде сливочное масло, а затем добавьте туда нарезанные кубиками яблоки, лимонный сок, коричневый сахар, кукурузный крахмал, корицу, мускатный орех, соль и ванильный экстракт.

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Держите смесь на среднем огне, периодически помешивая, пока яблоки слегка не размякнут (на это понадобится около 10-12 минут). Разогрейте духовку до 400 градусов и возьмите форму для кексов.

Выстелите лунки бумажными вкладышами для выпекания или сбрызните их антипригарным кулинарным спреем. Затем положите слоеное тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и разрежьте его на ровные квадраты (в этом рецепте - восемь).

Вложите кусочки теста в форму и щедро заполните каждый яблочной начинкой. После этого загните уголки теста так, чтобы они закрывали большую часть верхушки, однако центр оставался открытым. Взбейте одно яйцо со столовой ложкой воды и смажьте им верхушки теста. Затем посыпьте круассаны сахаром.

Выпекайте круассаны 20-25 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми, а начинка - пузырчатой.

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