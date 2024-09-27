Торт напоминает шахматную доску.

"Баттенберг" - это классический британский торт, который уже много лет является основным угощением во время чаепития. Он выпекается из коржей розового и желтого цвета, которые скрепляют абрикосовым джемом.

На первый взгляд способ приготовления этого торта может показаться сложным, но BBC Good Food публикует рецепт "Баттенберга", который называют самым простым. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

175 г очень мягкого сливочного масла;

175 г золотистого сахара;

3 средних яйца;

50 г молотого миндаля;

140 г самоподнимающейся муки;

½ ч.л. пекарского порошка;

½ ч.л. миндального экстракта;

розовый пищевой краситель.

Также необходимо купить продукты для украшения торта. Согласно рецепту, нужно взять:

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100 г абрикосового джема;

сахарная пудра для посыпки;

500 г белого марципана.

Готовим бисквит

Разогрейте духовку до 160-180C и возьмите 20-сантиметровую квадратную форму. По центру проложите двойной слой фольги и выстелите каждое отделение двумя кусками пергаментной бумаги.

Возьмите большую миску и смешайте венчиком все ингредиенты для торта, кроме пищевого красителя. Затем вылейте половину смеси в одну сторону формы, а вторую часть смешайте с красителем. Когда она станет розовой, заполните вторую часть формы и равномерно распределите.

Выпекайте бисквит 25-30 минут, потом оставьте его охлаждаться в форме еще на 15 минут и переложите на решетку.

Собираем торт

Положите бисквиты на разделочную доску и обрежьте бока, чтобы получились ровные края. Затем разрежьте их вдоль - у вас должны остаться две желтые и две розовые прямоугольные части.

Разогрейте абрикосовый джем в кастрюльке или микроволновой печи и процедите его. На присыпанной сахарной пудрой поверхности раскатайте четверть марципана в прямоугольник 20х10 сантиметров. Смажьте его теплым джемом и разместите на нем два разноцветных бисквита, "склеив" их небольшим количеством джема. Затем смажьте верхнюю часть пирожных и выложите оставшиеся бисквиты в виде шахматной доски.

Украшаем "Баттенберг"

Раскатайте оставшийся марципан в прямоугольник около 20х25 сантиметров. Затем нанесите оставшийся джем на внешнюю сторону торта и поднимите марципан над ним. Разгладьте его по верху и бокам с помощью скалки, а потом обрежьте излишки. Также отрежьте тонкий кусочек с каждого конца, чтобы сделать его вид более аккуратным.

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