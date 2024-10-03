'Красные флаги': 7 незаметных признаков того, что перед вами токсичный мужчина

Этими неочевидными действиями кавалер может манипулировать вами и склонять к положительным выводам относительно него.

Невежлив к официанту? Постоянно проверяет телефон? Не может перестать говорить о бывшей? Это очевидные признаки того, что перед вами токсичный кавалер. Однако эксперт по отношениям Анна Дэвис утверждает, что существуют более скрытые сигналы, которые могут быть не менее серьезными, если знать, на что обращать внимание.

Вот 7 незаметных признаков, что человек с самого начала может быть не лучшим партнером:

Чрезмерно подобострастный

Видео дня

Вы знаете, что выглядите хорошо, и небольшой комплимент всегда приятен. Но если он постоянно говорит, что вы самая умная, самая красивая и самая интересная женщина, которую он когда-либо встречал, и это еще до того, как вы допили свой первый бокал, это может быть попыткой манипуляции. Патти Файнштейн, тренер по знакомствам, отмечает, что такие чрезмерные комплименты используются, чтобы заставить вас быстрее расслабиться и не быть критичной в отношении дальнейших событий.

Дает чрезмерные чаевые

Хотя щедрость может показаться привлекательной чертой, если он постоянно оставляет значительно больше, чем 20% за услуги, это может указывать на его самовлюбленность. Он больше заинтересован в том, как выглядит в глазах других, чем в настоящей связи.

Встречи всегда близко к его дому

Если он выбирает место для свидания рядом со своим жильем, это может быть признаком эгоцентризма. Майк Голдштейн, основатель службы знакомств, отмечает, что он, скорее всего, не думает о вашем удобстве, выбирая места, которые выгодны только ему.

Слишком знаком с баром

Если бармен и официанты знают его по имени, это может показаться милым, но также указывать на контроль ситуации. Он ведет вас в места, где ему комфортнее, а вы оказываетесь в незнакомой обстановке. Это признак того, что он всегда будет делать вещи так, как ему удобно.

Жалуется на своего босса

Если большая часть разговора на первом свидании посвящена жалобам на работу, это может свидетельствовать о негативном мировоззрении. Такие люди склонны к постоянным сетованиям и могут принести в отношения больше негатива, чем позитива.

Предлагает выпить шоты

Если он предлагает выпить порцию шотов и рассказывает истории о веселых вечеринках, это может свидетельствовать о том, что он еще не готов к серьезным отношениям.

Чрезмерно уверен в себе

Если на первом свидании он совершенно не нервничает и ведет себя слишком спокойно, это может быть признаком нарциссизма. Люди, которые не проявляют никаких признаков волнения, часто являются слишком самоуверенными, что может привести к высокомерию в будущем.

Исследования показывают, что чрезмерная самоуверенность может снижать привлекательность человека, если он кажется высокомерным. Будьте внимательны к этим сигналам, чтобы избежать разочарований в отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: