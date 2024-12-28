Parker Solar Probe остался целым после того, как коснулся звезды.

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe остался целым после того, как коснулся Солнца. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства получило сигнал от тяжелобронированного аппарата накануне Рождества, когда он вышел из-за Солнца через три дня после его приближения к звезде. До этого зонд был без связи несколько дней.

По данным NASA, сигнал был получен в 05:00 в пятницу, 27 декабря 2024 года. Ожидается, что детальные телеметрические данные поступят 1 января:

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"Накануне Рождества солнечный зонд Parker зашел в корону звезды - внешний слой ее атмосферы - во время максимального приближения человечества к Солнцу".

Также отмечается, что кроме того, что это самое большое приближение человечества к звезде, Parker двигался со скоростью почти 700 километров в час, что делает его самым быстрым объектом, созданным человеком, который побил собственный рекорд скорости.

Космический зонд NASA Parker Solar Probe

На днях УНИАН писал, что космический зонд NASA Parker Solar Probe рекордно приблизится к Солнцу. Тогда сообщалось, что аппарат пролетит в рекордных 6 миллионах километров от поверхности звезды.

Parker Solar Probe запустили в 2018 году для того, чтобы посмотреть на Солнце с близкого расстояния. С тех пор он пролетел прямо через солнечную корону.

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