Оказывается, все известный перец может вызвать неприятные последствия для здоровья.

Перец - одно из тех растений, которые имеют огромное количество разновидностей. У вас есть черный и белый перец, который получают из перца семейства Piperaceae, а есть перец, который относится к семейству пасленовых, или Solanaceae, - болгарский перец, халапеньо, хабанеро, кайенский, банановый, чипотле, поблано, серрано и пименто.

Издание Health digest пишет, что эксперты рекомендуют избегать перца, который входит в категорию пасленовых фруктов и овощей, людям, страдающим от псориаза.

Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в журнале Dermatology and Therapy, считается, что пасленовые усугубляют симптомы заболеваний, связанных с иммунитетом, таких как псориаз. Хотя это заболевание проявляется различными симптомами, как периодические высыпания, зуд, жжение, растрескивание кожи, шелушение и болезненность. Псориаз - это долгосрочное заболевание, которое, как считается, вызвано сбоем в работе иммунной системы, когда иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки кожи. Даже псориатический артрит может обостряться при употреблении пасленовых.

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Пасленовые и псориаз

Есть несколько причин, по которым перец может усугубить симптомы псориаза. Например, пасленовые содержат соединение под названием "соланин", которое, как считается, вызывает у некоторых людей дискомфорт и воспаление пищеварительного тракта. Это может стать проблемой для людей с заболеваниями иммунной системы, такими как псориаз. Капсаицин, также содержащийся в перце и других пасленовых, может оказывать воспалительное действие, что негативно сказывается на некоторых людях, страдающих псориазом, хотя, по мнению некоторых, местное применение капсаицина помогает контролировать симптомы.

Возможно, именно поэтому не все эксперты согласны с тем, что избегать перца необходимо всем, кто страдает этим заболеванием. Помимо перца, к пасленовым относятся такие популярные продукты, как помидоры, баклажаны и картофель.

Черный и белый перец и обострение псориаза

По словам мануального терапевта Кайла Лавлесса из Queen City Health Center в Мэтьюсе, многие пациенты, которые делают аллергопробы, обнаруживают, что у них аллергия на черный и белый перец. По словам эксперта, при пищевой аллергии у вас, по сути, возникает реакция антител на белок, содержащийся в этих перцах.

"Именно это и привело к псориазу, поэтому мы хотим успокоить иммунную систему, не давать ей так много стресса и не избивать ее продуктами, которые мы едим", - объясняет врач мануальной терапии.

Некоторые эксперты рекомендуют придерживаться элиминационной диеты, которая поможет понять, каких продуктов следует избегать, а какие можно употреблять при данном заболевании.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если будете есть болгарский перец каждый день.

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