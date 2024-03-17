По словам специалистов, болгарский перец может быть полезным для кожи, кишечника и защиты глаз человека.

Болгарский перец является ярким и популярным овощем, который имеет разные цвета, среди которых красный, оранжевый, желтый и зеленый. Он содержит много витаминов и минералов, которые могут принести пользу для организма человека. Эксперты для Eating Well рассказали, что будет, если вы едите болгарский перец постоянно или несколько раз в неделю.

Известно, что болгарский перец имеет фитохимические и питательные вещества, обладающие природными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По результатам исследования, растительные соединения, которые есть в болгарском перце, могут положительно влиять на здоровье человека, уменьшать воспаление в организме или снижать риск его развития.

"Болгарский перец содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды и антоцианы, которые помогают предотвратить повреждение клеток в организме", - отметила зарегистрированный диетолог Эрика Баррера.

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Как уже сказала специалист, в болгарском перце есть каротиноиды, а именно зеаксантин и лютеин, которые могут защитить здоровье глаз и поддерживать здоровое зрение.

"Зеаксантин - это антиоксидант, который накапливается в части глаза, называемой макулой, и помогает защитить от повреждений, вызванных синим светом. Когда фоторецепторные клетки глаза повреждаются, это может привести к дегенерации желтого пятна - основной причине слепоты. Многие из нас часами смотрят на экраны, поэтому употребление болгарского перца (особенно оранжевого) может помочь минимизировать повреждения глаз, вызванные источниками синего света", - говорится в материале.

В исследовании, которое было опубликовано в 2020 году в журнале Proceedings, ученые занялись изучением различных сортов перца, чтобы понять, какие из них имеют самый высокий уровень зеаксантина. Они обнаружили, что оранжевый болгарский перец имел высокий уровень зеаксантина, в то время как другие имели полезные типы оранжевых пигментов, а именно лютеин.

По данным других исследований, зеаксантин может обеспечивать и антиоксидантную защиту для сердца, печени и кожи.

"Включение болгарского перца в ваш ежедневный рацион может потенциально предложить богатое питание для вашего организма, особенно для вашей иммунной системы", - заверила доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и основатель Louisiana Nutrition Associates Криста Уэйл.

По ее словам, красный болгарский перец содержит почти в три раза больше витамина C, чем апельсин.

"Исследования показывают, что регулярное потребление продуктов, богатых витамином С, помогает поддерживать иммунную систему в борьбе с инфекциями и болезнями", - добавила Уэйл.

Кроме того, болгарский перец является отличным источником клетчатки, которая полезна для здоровья, а именно благодаря ему улучшается пищеварение, здоровье сердца и стабильный уровень энергии.

"Клетчатка помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, сохраняя при этом микробиом кишечника здоровым", - отметила Эрика Баррера.

Также специалисты отмечают, что большее количество людей может без проблем есть болгарский перец, ведь аллергия на такой овощ встречается редко, но все же существует.

"Болгарский перец безопасен для всех, если только человек не испытывает заметного дискомфорта от его употребления или не страдает аллергией. Можно есть болгарский перец каждый день, но целью должно быть включение в рацион разнообразных красочных овощей в течение недели", - рассказала Баррера в интервью Eating Well.

Польза овощей: последние новости

Ранее диетолог рассказала, что произойдет с вашим телом, если постоянно есть цветную капусту. По ее словам, употребление такого овоща поможет уменьшить хроническое воспаление в организме и наладить пищеварение.

Также специалисты назвали пользу сельдерея для здоровья человека. По их словам, употребление такого овоща может улучшить потребление антиоксидантов и способствовать здоровому уровню артериального давления. Кроме того, известно, что сок сельдерея имеет калий, минерал, которые нужны для регуляции кровяного давления.

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