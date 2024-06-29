Морковь содержит белок, кальций, магний, фосфор и витамин С.

В мире существует более 500 различных сортов моркови. Этот популярный овощ не всегда имеет оранжевый цвет - он бывает фиолетовым, белым, красным и желтым. Впрочем, независимо от того, какой сорт вы предпочитаете, морковь имеет множество преимуществ для здоровья, пишет USA Today.

Отмечается, что, во-первых, морковь содержит белок, кальций, магний, фосфор и витамин С.

"Морковь также содержит бета-каротин, который помогает организму вырабатывать витамин А", - говорит диетолог Эмбер Шефер. Видео дня

В частности, витамин А важен для хорошего зрения, репродуктивного здоровья, здоровья кожи и развития костей.

В свою очередь диетолог Кристина Кук указывает, что морковь среднего размера также содержит около 195 миллиграммов калия, "который помогает сокращению мышц и работе нервов, а также является хорошим источником антиоксидантов, которые могут уменьшить воспаление и повысить иммунитет. Кроме того, этот продукт содержит лютеолин, который может помочь с когнитивными функциями.

"Пожалуй, лучше всего то, что морковь богата пищевыми волокнами, причем одна морковь среднего размера содержит почти 2 грамма", - говорит доктор Ума Найду, директор психиатрии питания и образа жизни.

По ее словам, клетчатка важна для пищеварения и может способствовать регулярной дефекации и предотвращать запоры и вздутие живота. Она также может помочь контролировать уровень сахара в крови и улучшить здоровье сердца.

Эксперты отмечают, что содержание клетчатки в моркови также полезно для здорового контроля веса, поскольку одна морковь содержит всего 25 калорий, но все равно оставляет ощущение сытости.

В то же время, по словам диетологов, употребление слишком большого количества моркови может привести к тому, что ваша кожа со временем станет оранжевой - это состояние называется каротинемией.

"Это можно изменить, уменьшив частоту употребления продуктов, содержащих каротин в своем рационе", - говорит Шефер.

Также нужно быть осторожными людям с аллергией на морковь или березу, полынь, плющ или сельдерей; людям с диабетом необходимо избегать чрезмерного потребления овоща из-за высокого содержания сахара. Кроме того, большинство людей получают значительную пользу, если включают морковь и многие другие овощи в свой обычный рацион, что можно сделать различными способами.

"Проявите творческий подход к приготовлению моркови. Вы можете наслаждаться ею как закуской с соусом, вареной, добавлять к любимым блюдам или даже как ингредиент любимых десертов", - рекомендует Кук.

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При этом употребление 12 яиц в неделю не имеет серьезного влияния на уровень холестерина по сравнению с употреблением двух или еще меньшего количества единиц этого продукта.

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