Эксперты объяснили, почему стоит воздержаться от покупки таких авто.

Некоторые современные автомобили могут проехать сотни тысяч километров без серьезных поломок. Тем не менее многие модели имеют гораздо меньший ресурс.

Эксперты назвали критический пробег для подержанного автомобиля, который повышает шансы возникновения серьезных поломок, пишет GOBankingRates.

Эксперт в области автомобильной промышленности Роб Диллан заявил, что водителям стоит воздержаться от покупки автомобиля с пробегом более 160 000 километров. По его словам, после этой отметки возрастает вероятность поломки транспортного средства.

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"Автомобили с пробегом более 160 000 километров обычно чаще сталкиваются с проблемами основных компонентов, таких как двигатель, трансмиссия и подвеска. Средняя стоимость ремонта или замены двигателя может варьироваться от 3000 до 8000 долларов, тогда как ремонт трансмиссии может обойтись в 1800-3400 долларов. Эти потенциальные расходы могут быстро перевесить любую первоначальную экономию от более низкой стоимости покупки", - объяснил эксперт.

Диллан отметил, что частое обслуживание автомобиля также увеличивает общую стоимость владения транспортным средством. Он добавил, что шестизначный пробег может скрывать проблемы, возникшие много лет назад.

Основатель Truck Brigade Райан Хортон согласен с этим мнением. Тем не менее он уточнил, что автомобили с пробегом от 160 000 километров не всегда скрывают серьезные поломки:

"Не существует магического количества километров, которые должен проехать автомобиль, прежде чем вы больше не должны рассматривать его покупку. Но автомобиль считается имеющим большой пробег с пробегом более 160 000 километров. Тем, кто ищет надежный автомобиль, стоит рассмотреть автомобили с пробегом менее 160 000 километров, которые в некоторых случаях все еще покрываются гарантией".

Старший редактор Modified Rides Шон Миллер также высказался об автомобилях с пробегом более 160 000 километров. По его словам, он старается избегать покупки таких авто.

"Что касается подержанных автомобилей, я обычно избегаю всего, что имеет пробег более 160 000 километров. На этом этапе даже надежные модели начинают требовать значительного обслуживания и ремонта, что может перевесить первоначальную экономию".

Опытный механик и основатель Junk Car Medics Тодд Бялашевски подчеркнул, что пробег не является единственным фактором, на который стоит обращать внимание при покупке подержанного авто.

"Хотя одометр дает контекст, на надежность и срок службы автомобиля влияют и многие другие факторы", - заявил он.

Эксперт по автомобильной промышленности из страховой компании CarInsurance.org Мелани Муссон считает, что некоторые автопроизводители выпускают более надежные модели, которые способны без проблем проехать более 160 000 километров.

"Вы можете рассчитывать на надежность автомобилей Honda или Toyota, которые прослужат без поломок как минимум на 80 000 километров больше, чем аналогичный автомобиль Dodge".

Тем не менее вышеупомянутые эксперты сходятся во мнении, что больше всего на состояние автомобиля влияет качество обслуживания. Поэтому водителей призвали вовремя заменять расходные детали и жидкости.

Другие советы автомобилистам

Ранее эксперты назвали 9 лучших подержанных немецких автомобилей, которые выделяются высоким уровнем надежности. В список даже попала модель, которая не выпускается уже почти 40 лет.

Кроме того, механик рассказал о 6 классических авто, которые никогда не стоит покупать. По его словам, эти могут привлечь внимание, но вы столкнетесь с рядом проблем, если приобретете один из них.

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