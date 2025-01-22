Лучшее время для употребления чая зависит от типа чая, который вы будете пить, и от желаемого результата. Зеленый чай - подходящий вариант, если ваша цель - заменить утренний кофе, но это не лучший выбор, если вы хотите расслабиться перед сном.
Эксперт по диабету, ожирению и гериатрии Авив Джошуа в своем обзоре для издания Very well health рассказала, какой чай лучше выпить с утра.
Зеленый чай богат антиоксидантами и другими соединениями, которые обеспечивают целый ряд преимуществ для здоровья. Однако в нем также содержится большая доза кофеина, который действует как стимулятор, заставляя вас быть бодрым и энергичным, поэтому лучше всего пить чай утром или в середине дня.
Также не следует пить зеленый чай на голодный желудок. Кофеин повышает уровень кислот в желудке, что может вызвать изжогу и расстройство желудка. Запивая зеленый чай едой, вы можете смягчить эти эффекты и в то же время воспользоваться его полезными свойствами.
Многие полезные свойства зеленого чая объясняются наличием в нем полифенолов - антиоксидантов, которые защищают организм от повреждения клеток. Он также богат другими химическими веществами, борющимися с болезнями, в том числе катехинами.
В совокупности эти соединения дают следующие преимущества:
- улучшают когнитивные функции;
- помогает снизить вес;
- защищают от некоторых видов рака;
- регулирует уровень сахара в крови.
Какой чай пить перед сном
Розмариновый чай
Розмариновый чай - один из лучших чаев, которые можно пить на ночь. Выпив его перед сном, вы сможете воспользоваться его способствующими сну свойствами.
Этот травяной чай не содержит кофеина, поэтому его можно пить в течение дня. Выпивая розмариновый чай утром, вы можете воспользоваться преимуществами розмарина в улучшении когнитивных способностей и снижении тревожности в начале дня.
Некоторые исследования говорят о положительном влиянии чая на:
- беспокойство;
- бактерии;
- образование тромбов;
- рак;
- хронические заболевания;
- когнитивные нарушения;
- диабет;
- задержка жидкости;
- воспаление;
- заболевания печени;
- боль, распознаваемая сенсорными нейронами;
- пептические язвы.
Какой чай можно пить всегда
Имбирный чай
Этот напиток не содержит кофеина, поэтому он не вызовет нервное возбуждение и не помешает сну. Имбирный чай перед или во время обильного приема пищи может защитить от таких проблем, как изжога и несварение желудка. Поскольку имбирь способствует моторике желудочно-кишечного тракта, он также может способствовать эффективному пищеварению в течение дня.
Исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в имбирном чае, положительно влияет на:
- уровень сахара в крови;
- тошнота при химиотерапии;
- несварение желудка;
- воспаление;
- тошнота и рвота;
- укачивание.
Чай из гибискуса
Этот напиток без сахара традиционно используется как охлаждающий напиток для борьбы с жарой в таких странах, как Египет и Судан. Выпивая чай из гибискуса после обеда или ужина, вы можете воспользоваться его мочегонными и пищеварительными свойствами, которые могут уменьшить вздутие живота.
Полифенолы в большом количестве содержаться в гибискусе. Ограниченные и иногда неубедительные исследования, проведенные на людях, животных и в лабораториях с использованием чая из гибискуса, показали, что он может принести следующую пользу:
- защищает печень;
- снижает уровень сахара в крови;
- уменьшает количество свободных радикалов, которые могут повреждать клетки;
- снижает высокое кровяное давление;
- уменьшает воспаление;
- снижает риск развития заболеваний почек;
- снижает уровень липидов в крови;
- уменьшает или лечит анемию;
- помогает худеть.
Чай из одуванчиков
Чай из одуванчиков - это напиток из листьев одуванчика, не содержащий кофеина. Однако листья одуванчика действуют как мочегонное средство, поэтому лучше не пить чай из одуванчиков перед сном.
Чай из одуванчиков содержит витамины А, В и С. Кроме того, в нем содержатся такие минералы, как калий, железо и цинк. Одуванчик также содержит тараксастерол, биоактивное соединение, полифенолы и флавоноиды, которые обеспечивают сильные антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Исследования не проводились на людях, а лишь на животных и в лабораторных условиях. Полученные данные свидетельствуют о том, что чай из одуванчиков может принести следующую пользу:
- снижает уровень холестерина и триглицеридов;
- улучшает работу печени и желчного пузыря;
- нормализует уровень сахара в крови;
- предотвращает образование тромбов, способствуя профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний;
- защищает от повреждения клеток;
- снижает вес;
- регулирует уровень белых кровяных телец, предотвращая ненужные воспаления.
Можно ли пить чай каждый день
Ежедневное чаепитие позволяет воспользоваться преимуществами полифенолов, содержащихся как в чае с кофеином, так и в травяных чаях. Эти антиоксиданты помогают снизить риск развития некоторых хронических заболеваний.
Сколько чая можно пить в день
Наблюдательные исследования показывают, что у людей, выпивающих по две-три чашки чая в день, снижается риск преждевременной смерти, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. В целом, исследования показывают, что употребление чая приносит больше пользы, чем вреда. Однако хронические заболевания и лекарства могут повлиять на то, как те или иные чаи воздействуют на вас.
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