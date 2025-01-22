Знание того, как различные чаи влияют на здоровье, поможет вам выбрать подходящий чай для достижения ваших целей.

Лучшее время для употребления чая зависит от типа чая, который вы будете пить, и от желаемого результата. Зеленый чай - подходящий вариант, если ваша цель - заменить утренний кофе, но это не лучший выбор, если вы хотите расслабиться перед сном.

Эксперт по диабету, ожирению и гериатрии Авив Джошуа в своем обзоре для издания Very well health рассказала, какой чай лучше выпить с утра.

Зеленый чай богат антиоксидантами и другими соединениями, которые обеспечивают целый ряд преимуществ для здоровья. Однако в нем также содержится большая доза кофеина, который действует как стимулятор, заставляя вас быть бодрым и энергичным, поэтому лучше всего пить чай утром или в середине дня.

Видео дня

Также не следует пить зеленый чай на голодный желудок. Кофеин повышает уровень кислот в желудке, что может вызвать изжогу и расстройство желудка. Запивая зеленый чай едой, вы можете смягчить эти эффекты и в то же время воспользоваться его полезными свойствами.

Многие полезные свойства зеленого чая объясняются наличием в нем полифенолов - антиоксидантов, которые защищают организм от повреждения клеток. Он также богат другими химическими веществами, борющимися с болезнями, в том числе катехинами.

В совокупности эти соединения дают следующие преимущества:

улучшают когнитивные функции;

помогает снизить вес;

защищают от некоторых видов рака;

регулирует уровень сахара в крови.

Какой чай пить перед сном

Розмариновый чай

Розмариновый чай - один из лучших чаев, которые можно пить на ночь. Выпив его перед сном, вы сможете воспользоваться его способствующими сну свойствами.

Этот травяной чай не содержит кофеина, поэтому его можно пить в течение дня. Выпивая розмариновый чай утром, вы можете воспользоваться преимуществами розмарина в улучшении когнитивных способностей и снижении тревожности в начале дня.

Некоторые исследования говорят о положительном влиянии чая на:

беспокойство;

бактерии;

образование тромбов;

рак;

хронические заболевания;

когнитивные нарушения;

диабет;

задержка жидкости;

воспаление;

заболевания печени;

боль, распознаваемая сенсорными нейронами;

пептические язвы.

Какой чай можно пить всегда

Имбирный чай

Этот напиток не содержит кофеина, поэтому он не вызовет нервное возбуждение и не помешает сну. Имбирный чай перед или во время обильного приема пищи может защитить от таких проблем, как изжога и несварение желудка. Поскольку имбирь способствует моторике желудочно-кишечного тракта, он также может способствовать эффективному пищеварению в течение дня.

Исследования показывают, что полифенолы, содержащиеся в имбирном чае, положительно влияет на:

уровень сахара в крови;

тошнота при химиотерапии;

несварение желудка;

воспаление;

тошнота и рвота;

укачивание.

Чай из гибискуса

Этот напиток без сахара традиционно используется как охлаждающий напиток для борьбы с жарой в таких странах, как Египет и Судан. Выпивая чай из гибискуса после обеда или ужина, вы можете воспользоваться его мочегонными и пищеварительными свойствами, которые могут уменьшить вздутие живота.

Полифенолы в большом количестве содержаться в гибискусе. Ограниченные и иногда неубедительные исследования, проведенные на людях, животных и в лабораториях с использованием чая из гибискуса, показали, что он может принести следующую пользу:

защищает печень;

снижает уровень сахара в крови;

уменьшает количество свободных радикалов, которые могут повреждать клетки;

снижает высокое кровяное давление;

уменьшает воспаление;

снижает риск развития заболеваний почек;

снижает уровень липидов в крови;

уменьшает или лечит анемию;

помогает худеть.

Чай из одуванчиков

Чай из одуванчиков - это напиток из листьев одуванчика, не содержащий кофеина. Однако листья одуванчика действуют как мочегонное средство, поэтому лучше не пить чай из одуванчиков перед сном.

Чай из одуванчиков содержит витамины А, В и С. Кроме того, в нем содержатся такие минералы, как калий, железо и цинк. Одуванчик также содержит тараксастерол, биоактивное соединение, полифенолы и флавоноиды, которые обеспечивают сильные антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Исследования не проводились на людях, а лишь на животных и в лабораторных условиях. Полученные данные свидетельствуют о том, что чай из одуванчиков может принести следующую пользу:

снижает уровень холестерина и триглицеридов;

улучшает работу печени и желчного пузыря;

нормализует уровень сахара в крови;

предотвращает образование тромбов, способствуя профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний;

защищает от повреждения клеток;

снижает вес;

регулирует уровень белых кровяных телец, предотвращая ненужные воспаления.

Можно ли пить чай каждый день

Ежедневное чаепитие позволяет воспользоваться преимуществами полифенолов, содержащихся как в чае с кофеином, так и в травяных чаях. Эти антиоксиданты помогают снизить риск развития некоторых хронических заболеваний.

Сколько чая можно пить в день

Наблюдательные исследования показывают, что у людей, выпивающих по две-три чашки чая в день, снижается риск преждевременной смерти, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. В целом, исследования показывают, что употребление чая приносит больше пользы, чем вреда. Однако хронические заболевания и лекарства могут повлиять на то, как те или иные чаи воздействуют на вас.

Ранее УНИАН писал, какой эффект от чая матча.

Вас также могут заинтересовать новости: