В Китае компания молодых людей едва не сожгла Lamborghini, попытавшись пожарить мясо с помощью его выхлопной системы.
Видео инцидента опубликовал Daily Mail.
Один из членов компании протянул кусок мяса на шампуре к выхлопной трубе Lamborghini Aventador, из которой при запуске двигателя на высоких оборотах вырывается пламя. Но спустя несколько секунд из-под крышки заднего моторного отсека начал валить дым, а из автомобиля вытекла охлаждающая жидкость.
По всей видимости, они дали слишком большие обороты при непрогретом двигателе. Из-за большого давления бак с охлаждающей жидкостью разорвало и антифриз вытек на пол.
В Китае стоимость Lamborghini Aventador может достигать одного миллиона долларов.
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