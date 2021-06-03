Из-за большого давления бак с охлаждающей жидкостью разорвало и антифриз вытек на пол.

В Китае компания молодых людей едва не сожгла Lamborghini, попытавшись пожарить мясо с помощью его выхлопной системы.

Видео инцидента опубликовал Daily Mail.

Один из членов компании протянул кусок мяса на шампуре к выхлопной трубе Lamborghini Aventador, из которой при запуске двигателя на высоких оборотах вырывается пламя. Но спустя несколько секунд из-под крышки заднего моторного отсека начал валить дым, а из автомобиля вытекла охлаждающая жидкость.

По всей видимости, они дали слишком большие обороты при непрогретом двигателе. Из-за большого давления бак с охлаждающей жидкостью разорвало и антифриз вытек на пол.

В Китае стоимость Lamborghini Aventador может достигать одного миллиона долларов.

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Автор: Денис Прядко