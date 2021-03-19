Годовой оборот бренда, входящего в Volkswagen Group, в 2020 году снизился на 11%, до €1,6 млрд, притом оказавшись вторым по размеру в истории компании и уступив только результатам 2019 года.

Итальянский производитель автомобилей класса люкс Lamborghini объявил, что его прибыль в 2020 году оказалась рекордной.

Об этом говорится на сайте компании, при этом в компании не раскрыли ее конкретный размер.

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«Мы были удивлены. Идеальное сочетание моделей и растущая персонализация наших продуктов повысили прибыльность до высочайшего уровня», - заявил генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельман.

Годовой оборот бренда, входящего в Volkswagen Group, в 2020 году снизился на 11%, до €1,6 млрд, притом оказавшись вторым по размеру в истории компании и уступив только результатам 2019 года.

По числу проданных машин 2020 год также уступил только 2019-му: Lamborghini за год продала 7,4 тыс. автомобилей (снижение на 9,4%). Снижение в компании связывают с остановкой производства более чем на два месяца прошлой весной.

Среди причин хороших результатов компании за прошлый год — успешность внедорожника Lamborghini Urus, хорошие продажи очень дорогих линеек бренда, таких как суперкар Sian, продающийся за $3,3 млн, а также хорошие результаты в Китае. Хотя первое место с большим отрывом занимают США (там продано 2,2 тыс. автомобилей), однако Китай близок к тому, чтобы обогнать Германию и выйти на второе место: в Германии за год было продано 607 автомобилей Lamborghini, в Китае — 604 автомобиля.

Lamborghini и пандемия

В марте 2020 года Lamborghini приостановила производство из-за коронавируса.

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Автор: Елена Коваленко