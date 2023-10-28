Кулинар признался, что он добавляет в пюре для пастушьего пирога вместо молока.

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер рассказал, как сделать незабываемый пастуший пирог. Он уверен, что сможет поднять блюдо на новый уровень, добавив всего лишь один ингредиент, который улучшит его вкус в целом.

Для начала отметим, что пастуший пирог - это вкусное зимнее блюдо с фаршем из баранины и овощей, покрытое воздушным слоем картофельного пюре.

"Исходная цель этого рецепта - использовать остатки жареного ужина", - поделился шеф-повар в видеоролике на YouTube и рассказал, как сделать начинку пастушьего пирога максимально хрустящей.

Пастуший пирог - трюк от Джейми Оливера

Кулинар признался, что он никогда не добавляет молоко в пюре для пастушьего пирога.

"Сварите два с половиной килограмма картофеля и слейте воду, когда он будет готов… Хорошая щепотка соли, хорошая щепотка перца, хороший кусок масла или два… Я ни в коем случае не добавляю молоко".

По его словам, вместо него он всегда кладет в пюре "около 50 или 60 граммов прекрасного чеддера", чтобы картофель стал вкуснее.

Пастуший пирог - как сделать пюре хрустящим

Для того, чтобы сделать "хрустящую картофельную корочку", Оливер посоветовал следующее:

"Смажьте блюдо небольшим количеством слитого бараньего жира, а затем посыпьте кончиками свежего тимьяна… Стоит ли оно того? Да. Гарантирует ли это дополнительное удовольствие? Да".

После этого повар рекомендовал добавить в пюре "хлебные крошки для большей хрусткости".

А после добавления начинки и формирования пирога, Оливер посоветовал запекать блюдо при температуре 200 градусов на дне духовки в течение часа и 10 минут.

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