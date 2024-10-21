По словам механика Джейкоба Картера, сам он ездит на автомобиле марки Toyota.

Выбор надежного авто, которое прослужит годами, будет простым в управлении, а еще и безопасным для пассажиров – дело не из легких. Некоторых автомобилей при поиске стоит избегать.

Издание GOBankingRates пообщалось с Джейкобом Картером – опытным механиком с образованием в области машиностроения, который специализируется на обслуживании, диагностике и ремонте двигателей и является автором проекта Engine Rev Up. Он назвал несколько моделей, которых избегал бы при поиске автомобиля.

Dodge Dart

Видео дня

Dodge Dart изначально выпускался 16 лет – пять поколений с 1960 по 1976 год. Чуть более чем через 35 лет производитель воскресил Dodge Dart как компактный седан. Это произошло в 2013-м, но не все были довольны результатами.

"Этот автомобиль имеет репутацию ненадежного и нуждается в частом ремонте. Он также имеет низкий рейтинг безопасности и не имеет тех функций, которые многие водители ищут в современном автомобиле", – пояснил Картер.

Volkswagen Beetle

VW Beetle – один из самых любимых и мгновенно узнаваемых автомобилей, которые когда-либо выезжали на дорогу. Но все не так просто.

"Хотя Beetle имеет уникальный и культовый дизайн, он не является наиболее практичным автомобилем для повседневного использования. Он имеет ограниченное грузовое пространство, и с ним трудно работать из-за его компактных размеров", – подчеркнул механик.

Как и Dart, Beetle имел оригинальную серию (1950-79), а затем – "возрождение" (1998-2019). Картер советует держаться подальше от обеих.

Ford Focus

Ford выпускает модель Focus уже 26 лет – с 1998 года до сегодняшнего дня. Недавно автопроизводитель объявил, что прекратит выпуск модели в 2025 году, поскольку движется к полностью электрическому будущему.

"Focus имеет историю проблем с трансмиссией, ремонт которой может быть дорогим. Он также имеет более низкий рейтинг безопасности по сравнению с другими автомобилями своего класса", – добавил Джейкоб Картер.

Какую машину механик выбирает для себя

По словам Картера, сам он ездит на Toyota Camry 2015 года. Эта модель надежная, не "ест" много топлива, а также довольно легкая в обслуживании.

"Она имеет отличные показатели долговечности и требует минимального ремонта", – сказал механик.

Издание отмечает, что стоимость владения моделью Camry в первый год составляет всего $160, а на 10-й год возрастает до $766. Общая стоимость 10-летнего пользования этим авто составляет всего $4 203, а вероятность того, что ей понадобится капитальный ремонт, составляет всего 11,9%.

Ищете электромобиль? Назван лучший электрический кроссовер

Британские эксперты собрали 10 лучших, на их взгляд, кроссоверов в сегменте электрокаров. Возглавил рейтинг Skoda Enyaq – первую позицию он получил, поскольку предлагает лучшее сочетание доступности, комфорта, запаса хода и простоты. Модель получила 5 звезд из 5 возможных.

На втором месте оказался автомобиль Kia EV9. Ему эксперты присудили 4,5 звезды из 5. Остальные автомобили в топ-10 получили по 4 звезды из 5. Среди них, в частности, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5N и BMW iX.

Вас также могут заинтересовать новости: