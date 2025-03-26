По словам специалиста, с такими автомобилями у водителей возникнет много проблем.

Известный автомобильный эксперт Грант посоветовал водителям не покупать любые модели авто с двумя типами двигателей, ведь это может привести к дорогостоящему ремонту, пишет Express.

Несмотря на то, что покупатели подержанных автомобилей обычно учитывают различные факторы при выборе следующей модели, надежность до сих пор является ключевым вопросом для многих людей.

В частности Грант советует избегать подержанных Ford, которые были изготовлены до 2019 года и оснащены 1,0-литровым двигателем EcoBoost.

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"Я уже довольно много рассказывал о 1,0-литровом EcoBoost в прошлом, но, чтобы дать вам действительно полный обзор, по сути, резиновый ремень ГРМ погружен в двигатель, и он проходит через горячее моторное масло. Резиновый ремень, горячее моторное масло. Этот резиновый ремень ГРМ начинает распадаться на маленькие кусочки, которые попадают в масло. Они попадают в масляные коллекторы и масляные трубопроводы и создают настоящий беспорядок внутри двигателя, что может привести к масляному голоданию и критическим повреждениям", - отметил эксперт.

В Express напомнили, что 1,0-литровый EcoBoost от Ford был запущен в 2012 году. Тогда он стал популярным благодаря своим небольшим размерам и был установлен на широком спектре продуктов бренда, среди которых Fiesta, Focus и EcoSport.

"Одним из способов, с помощью которого компания сделала двигатель таким компактным, было прокладывание ремня ГРМ через поддон картера. Однако некоторые владельцы обнаружили, что постоянный контакт ремня с горячим моторным маслом приводит к тому, что частицы резины отслаиваются и забивают маслоприемники, препятствуя надлежащему смазыванию двигателя", - добавляют в материале.

Несмотря на заверения компании Ford того, что ремень ГРМ следует заменять через 10 лет или 240 тысяч км пробега, неудачный опыт некоторых водителей привел к тому, что автомобильные эксперты предупреждают, что его следует заменять каждые 8 лет или 130 тысяч километров пробега.

В то же время Грант отметил, что в 2019 году Ford решил эту проблему и выпустил обновленную версию 1,0-литрового EcoBoost, которая использует более прочную цепь.

"Сейчас существует две вариации этого двигателя, и я не слышу, чтобы многие люди говорили об этом. Существует старая версия EcoBoost, которая называется Fox. Это худший двигатель, и вы, как правило, найдете его в автомобилях до 2019 года, но некоторые из них проникают в автомобили более поздних годов выпуска. Более поздние EcoBoost - это способ Ford признать проблему и попытаться ее решить, поскольку они вернулись к использованию гораздо более надежной и гораздо более традиционной цепи газораспределения. Они намного лучше, но для работы масляного насоса все еще используется мокрый ремень для работы. Эти двигатели оказываются менее проблемными, но время покажет", - подытожил эксперт.

Также Грант призвал покупателей подержанных авто хорошо подумать перед тем, как покупать продукцию Stellantis, к примеру, Citroen, Peugeot или Vauxhall 2023 года, которые используют двигатель 1.2 PureTech, имеющий такую же конструкцию мокрого ремня.

"Другой двигатель, о котором стоит побеспокоиться, и его постигнет та же участь, что и двигатель EcoBoost, - это 1.2 PureTech. Этот двигатель производится компанией Stellantis Group, поэтому вы найдете его в автомобилях Peugeot, Citroen и даже в Vauxhall, поскольку они также являются частью семьи Stellantis. Опять же, это двигатель с мокрым ремнем, в нем ремень ГРМ проходит через горячее моторное масло. Он разрывается, блокирует подачу масла, блокирует маслосборники и вызывает настоящий беспорядок внутри двигателя", - отметил специалист.

Однако, чтобы исправить эту проблему, Stellantis разработал новую версию двигателя 1.2 PureTech в 2023 году, который имеет более прочную цепь ГРМ. Кроме того, компания предлагает комплект для переоборудования для предыдущих моделей.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее стало известно об очень надежном гибридном автомобиле, который больше нельзя купить новым. Речь идет о Toyota Avalon, который является очень недооцененным гибридным автомобилем, однако на него стоит обратить внимание.

В то же время эксперт рассказал о двигателе автомобиля, который прослужит очень долго. Он советует выбрать Honda с 2,0-литровым двигателем VTEC, ведь он был "блестяще спроектирован".

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