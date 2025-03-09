'Это мусор': эксперт раскрыл пять марок автомобилей, которые никогда бы не купил

Автомобильный эксперт Энди, автор блога Andy's Auto Advice, опубликовал в TikTok видео, в котором поделился списком автомобильных брендов, которые стоит покупать и которых следует избегать. Видео быстро стало вирусным, набрав более 4,8 миллиона просмотров, 212,7 тысяч лайков и 11,3 тысячи комментариев.
Какие автомобили стоит избегать?
В своем видео Энди категорически высказался относительно определенных брендов:
- Hyundai и Kia - "Избегайте всех продуктов Hyundai и Kia любой ценой. В конце концов, вы будете ждать шесть месяцев, чтобы вернуть свою машину после того, как вы взорвете двигатель".
- Volkswagen - "Они уже не те, что были раньше. Многие их продукты стали дешевыми и ненадежными за последнее десятилетие или около того. Я просто избегаю их любой ценой".
- General Motors - "Я бы сказал, что избегайте любых новых продуктов GM. Они стали дешевле, имеют много проблем с двигателем, особенно в больших транспортных средствах. Их 3,6-литровые двигатели всегда были проблемными для внедорожников".
Какие автомобили эксперт рекомендует?
Зато Энди советует обратить внимание на такие бренды:
- Toyota и Honda;
- BMW с двигателями B58 или B48, разработанными совместно с Toyota;
- Nissan и Infiniti с V6 и коробками передач без CVT;
- Ford F-150.
Подытоживая свое мнение, Энди отметил:
"Большинство совершенно новых автомобилей - это мусор. Вы должны быть немного более прихотливыми, чем раньше. Безусловно, проведите много исследований и осторожно идите к дилеру".
Однако многие пользователи в комментариях не согласились с выводами эксперта. Один из комментаторов написал: "Говорить что-либо от Toyota - сумасшедшая вещь".
Другой пользователь добавил: "Kia и Hyundai очень надежные. Я на 100% с вами не согласен"