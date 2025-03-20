Такие двигатели производились с 2001 по 2012 годы.

Эксперт по подержанным автомобилям Грант призвал водителей, которые хотят иметь надежную модель, проверить, установлен ли на ней определенный двигатель. В частности он посоветовал выбрать Honda с 2,0-литровым двигателем VTEC, пишет Express.

"Те из вас, кто смотрит этот канал или знает меня, наверное, знают, что я большой поклонник этих двигателей, и на это есть веская причина. Они производились с 2001 до примерно 2011 или 2012 года, и они нашли свой путь к большинству Хонд той эпохи, о которых вы можете вспомнить. Это был просто блестяще спроектированный 2,0-литровый двигатель, и было так много вариантов", - заметил эксперт.

Когда Honda VTEC был впервые представлен в 1980-х годах, "интеллектуальная" серия i-VTEC была запущена в 2001 году и установлена на такие популярные модели, как Civic, Accord и FR-V.

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"Долговечный двигатель отличался тем, что оснащался электроуправляемыми фазами газораспределения, которые обеспечивают лучшую экономию топлива на низких скоростях и большую мощность при увеличении оборотов двигателя", - добавили в материале.

В конце концов, мощный 2,0-литровый вариант стал очень успешным, когда его установили на Honda Civic Type-R, ведь он быстро разгонялся и развивал максимальную скорость до более 200 км/ч.

В то же время Грант предположил, что менее мощные варианты i-VTEC, которые использовались в стандартных версиях Civic, Accord и CRV, также являются очень экономными и надежными.

"Менее мощные версии устанавливались на Civic, CRV, Accord вплоть до 2007 года. Очевидно, Honda знала, что у них есть хороший двигатель, и они использовали его. Хотя сейчас они становятся немного старее, они все еще остаются фантастической бюджетной покупкой с пробегом", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь Грант посоветовал водителям, которые рассматривают покупку Honda с двигателем i-VTEC, убедиться, что автомобиль находится в хорошем состоянии. В частности в нем стоит проверить пороги и колесные арки на наличие признаков ржавчины.

"Хотя эти двигатели будут работать вечно, поверьте мне, вы захотите быть осторожными с остальной частью автомобиля. Учитывая, что они становятся несколько старее, особенно для таких стран, как Великобритания, где на дорогах много соли, ржавчина становится определенной проблемой", - подытожил Грант.

Другие советы автомобильных экспертов

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Также эксперт назвал копеечное средство, которое поможет избавиться от конденсата на лобовом стекле машины. По его словам, размещение небольшой миски с солью в машине на ночь - это разумный способ решить эту проблему.

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