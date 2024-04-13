Среди таких напитков есть зеленый, черный, белый и ромашковый чаи.

Чай является напитком, которым можно наслаждаться в любой момент. Если употреблять некоторые сорта чая, то это может улучшить здоровье сердца, укрепить иммунную систему и снизить риск хронических заболеваний, в зависимости от сорта напитка. Поэтому если вы в поиске лучших чаев для своего здоровья, то издание health назвало 10 лучших таких напитков, которые станут для вас полезными.

Зеленый чай

Зеленый чай считается одним из самых полезных для здоровья, а именно благодаря высокой концентрации антиоксидантов. Также он имеет особенности в своем приготовлении.

"Листья быстро собирают и пропаривают, чтобы предотвратить окисление, что позволяет им сохранить свой естественный зеленый цвет и мощный питательный профиль. Этот процесс гарантирует, что зеленый чай богат катехинами, в частности галлатом эпигаллокатехина (EGCG), мощный антиоксидант, известный своими бесчисленными преимуществами для здоровья", - отмечают в материале.

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Благодаря таким преимуществам может снижаться вес, поддерживаться работа мозга и польза для здоровья сердца.

Черный чай

Черный чай известен своим насыщенным вкусом и темным цветом, а также всегда является удачным выбором. Он проходит более длительный процесс ферментации, чем зеленый чай, что придает ему более крепкий вкус и высокое содержание кофеина.

"Черный чай также связан со снижением риска инсульта и меньшей вероятностью развития деменции, что делает его одним из самых здоровых чаев для тех, кто стремится улучшить общее самочувствие", - добавляют в публикации.

Мятный чай

Мятный чай является популярным травяным напитком, который изготовлен из листьев мяты. Он ценится не только за свой освежающий вкус, но и за большой спектр полезных свойств.

"Его спазмолитические свойства помогают снять мышечные спазмы и дискомфорт в желудке. Он не содержит кофеина, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление кофеина, но при этом наслаждаться успокаивающим, ароматным напитком", - посоветовали в издании.

Ромашковый чай

Ромашковый чай, который делается из высушенных цветов цветка ромашки, является очень известным травяным напитком, который популярен своими успокаивающими свойствами.

Известно, что ромашка способствует улучшению качества сна, благодаря тому, что содержит в себе апигенин, то есть антиоксидант, связывается с некоторыми рецепторами в мозге, благодаря чему уменьшается тревожность и помогает заснуть. Кроме того, чай из ромашки обладает свойствами, которые улучшают пищеварение и уменьшают выраженность менструальной боли.

Чай улун

Чай улун является традиционным китайским чаем, который по степени окисления находится между зеленым и черным, а также имеет много преимуществ для здоровья. Его антиоксидантные свойства и содержание минералов полезны для уменьшения воспаления, поддержания здорового метаболизма и здоровья сердца.

Одуванчиковый чай

Одуванчиковый чай получают из корней и листьев одуванчика. Он насыщен витаминами, минералами и антиоксидантами, которые потенциально помогают поддерживать здоровье печени, стимулируют пищеварение и уменьшают воспаление в организме.

"Одуванчиковый чай также обладает мочегонными свойствами, которые помогают выводить токсины, способствуя здоровью почек. Наличие мощных антиоксидантов еще больше усиливает его способность бороться с окислительным стрессом, поддерживая общее самочувствие", - подчеркивают в материале.

Белый чай

Белый чай известен своим тонким вкусом и ароматом. Он происходит в основном из молодых листьев и почек чайного куста. Его особенностью является высокое содержание антиоксидантов. Благодаря таким соединениям может поддерживаться общее состояние здоровья и снижаться риск хронических заболеваний.

"Низкое содержание кофеина в белом чае делает его мягким, успокаивающим напитком для многих, предлагая тонкий заряд энергии без дрожи, связанной с более крепкими кофеиносодержащими напитками. Кроме того, белый чай почитают за его потенциальные преимущества, включая поддержку здоровья сердца, помощь в контроле веса и улучшение здоровья кожи, - добавляют в публикации.

Чай ройбуш

Этот чай известен своим сладким вкусом и имеет много полезных свойств. Ройбуш богат антиоксидантами, которые помогают снижать сердечные заболевания.

Чай из гибискуса

Это освежающий напиток, который изготовлен из высушенных лепестков цветка розеллы. Он известен своим острым вкусом и пользой для здоровья, ведь имеет антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать воспаление и болезни.

"Чай из гибискуса может способствовать снижению артериального давления и улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы, что делает его здоровым выбором для тех, кто хочет обогатить свой рацион полезными растительными соединениями", - отметили в материале.

Имбирный чай

Имбирный чай известен своим пряным вкусом и ароматом. Этот травяной напиток изготавливается из корня имбиря. Он является полезным для здоровья из-за большого содержания антиоксидантов и биологически активных соединений. Благодаря этим свойствам уменьшается тошнота и потенциальный риск хронических заболеваний.

Польза чая: другие новости

Ранее диетологи рассказали, если утром употреблять чай, то это может быть полезно для организма человека, ведь он имеет содержит антиоксиданты и мягкий заряд кофеина, помогая бодрости и обмену веществ.

Также исследователи ответили, может ли чай улучшить здоровье ваших костей. По мнению исследователей, противовоспалительные свойства чая могут быть связаны с его положительным влиянием на здоровье костей.

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