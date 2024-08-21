В частности эксперты назвали несколько автомобилей, которые станут хорошим вариантом для путешествий с собаками.

Продавец автомобилей Swansway Motor Group назвал четыре известных подержанных автомобиля, которые идеально подойдут для хозяев собак. Таким образом животные будут иметь достаточно места в машине для комфортного передвижения, пишет Express.

В частности представитель компании для путешествий с собаками рекомендует водителям приобрести Honda Jazz.

"Если вы ищете небольшой автомобиль, в котором не будет компромисса с пространством или комфортом для вашего любимца, Honda Jazz - отличный вариант. Несмотря на свой компактный размер, Jazz предлагает удивительно просторный салон, дополненный инновационными сиденьями Honda "Magic Seats", которые обеспечивают универсальную и просторную заднюю часть салона. Это делает Jazz идеальным для собак малых и средних размеров. Низкий борт особенно полезен для старших или менее подвижных собак, что позволяет им легко запрыгивать внутрь", - отмечает эксперт. Видео дня

Также водителям, которые ищут большую модель, которая может вместить собаку и много пассажиров, компания рекомендует рассмотреть SEAT Leon Estate. Предыдущие модели можно приобрести по цене от 4 500 долларов. Машина имеет пять сидений, что делает ее идеальной для средних и даже больших собак.

Новые модели тоже особенно хорошо оснащены, имеют 10-дюймовый сенсорный экран, много функций безопасности и помощи водителю, а также хорошее качество езды.

Кроме того, эксперты компании также предлагают Cupra Formentor для владельцев домашних животных, которым нужен практичный автомобиль без необходимости жертвовать производительностью или стилем.

"Для тех, кому нужен стильный и мощный автомобиль, который может вместить их собаку, Cupra Formentor является фантастическим выбором. Хотя он не имеет самого большого багажника, переднеприводная модель имеет 450-литровый багажник, которого более чем достаточно для собак малых и средних размеров. Усовершенствованная подвеска и характеристики автомобиля обеспечивают плавную и комфортную езду, а впечатляющие технологии салона, включая 12-дюймовый сенсорный экран и беспроводную интеграцию со смартфоном, позволяют всегда оставаться на связи", - отмечают специалисты.

В то же время автолюбителям, которые ищут роскошь и места для большой собаки, эксперты рекомендуют обратить внимание на Audi A6 Avant. В частности версия универсала известного представительского седана А6 Avant имеет 405-литровый багажник со всеми сиденьями на месте, однако может быть увеличен до 1 535 литров, если сложить задний ряд сидений вниз.

Также Audi A6 Avant имеет очень низкий клиренс, что облегчает доступ в автомобиль для собак, и очень усовершенствованную систему подвески, которая обеспечивает комфорт для всех пассажиров во время длительных поездок.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер рассказал о надежном подержанном автомобиле. По его словам, Volvo 740 1980-х годов все еще может хорошо ездить после длительного использования. Известно, что Volvo 740, который выпускался с 1982 по 1992 годы, был большим семейным седаном и универсалом, который хорошо продавался в большинстве стран мира благодаря своей безопасности и надежности.

Также эксперт посоветовал подержанное авто, которое может стать надежным в использовании. В частности Килмер осмотрел современное двухдверное купе BMW M4 2021 года, которое имеет привлекательный дизайн и надежный двигатель.

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