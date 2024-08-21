Хозяева собак обычно нуждаются в практичных автомобилях / фото ua.depositphotos.com

Продавец автомобилей Swansway Motor Group назвал четыре известных подержанных автомобиля, которые идеально подойдут для хозяев собак. Таким образом животные будут иметь достаточно места в машине для комфортного передвижения, пишет Express.

В частности представитель компании для путешествий с собаками рекомендует водителям приобрести Honda Jazz.

"Если вы ищете небольшой автомобиль, в котором не будет компромисса с пространством или комфортом для вашего любимца, Honda Jazz - отличный вариант. Несмотря на свой компактный размер, Jazz предлагает удивительно просторный салон, дополненный инновационными сиденьями Honda "Magic Seats", которые обеспечивают универсальную и просторную заднюю часть салона. Это делает Jazz идеальным для собак малых и средних размеров. Низкий борт особенно полезен для старших или менее подвижных собак, что позволяет им легко запрыгивать внутрь", - отмечает эксперт.

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Honda Jazz / фото Википедия

Также водителям, которые ищут большую модель, которая может вместить собаку и много пассажиров, компания рекомендует рассмотреть SEAT Leon Estate. Предыдущие модели можно приобрести по цене от 4 500 долларов. Машина имеет пять сидений, что делает ее идеальной для средних и даже больших собак.

Новые модели тоже особенно хорошо оснащены, имеют 10-дюймовый сенсорный экран, много функций безопасности и помощи водителю, а также хорошее качество езды.

SEAT Leon Estate / фото Википедия

Кроме того, эксперты компании также предлагают Cupra Formentor для владельцев домашних животных, которым нужен практичный автомобиль без необходимости жертвовать производительностью или стилем.

"Для тех, кому нужен стильный и мощный автомобиль, который может вместить их собаку, Cupra Formentor является фантастическим выбором. Хотя он не имеет самого большого багажника, переднеприводная модель имеет 450-литровый багажник, которого более чем достаточно для собак малых и средних размеров. Усовершенствованная подвеска и характеристики автомобиля обеспечивают плавную и комфортную езду, а впечатляющие технологии салона, включая 12-дюймовый сенсорный экран и беспроводную интеграцию со смартфоном, позволяют всегда оставаться на связи", - отмечают специалисты.

Cupra Formentor / фото Википедия

В то же время автолюбителям, которые ищут роскошь и места для большой собаки, эксперты рекомендуют обратить внимание на Audi A6 Avant. В частности версия универсала известного представительского седана А6 Avant имеет 405-литровый багажник со всеми сиденьями на месте, однако может быть увеличен до 1 535 литров, если сложить задний ряд сидений вниз.

Также Audi A6 Avant имеет очень низкий клиренс, что облегчает доступ в автомобиль для собак, и очень усовершенствованную систему подвески, которая обеспечивает комфорт для всех пассажиров во время длительных поездок.

Audi A6 Avant / фото Википедия

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный механик Скотти Килмер рассказал о надежном подержанном автомобиле. По его словам, Volvo 740 1980-х годов все еще может хорошо ездить после длительного использования. Известно, что Volvo 740, который выпускался с 1982 по 1992 годы, был большим семейным седаном и универсалом, который хорошо продавался в большинстве стран мира благодаря своей безопасности и надежности.

Также эксперт посоветовал подержанное авто, которое может стать надежным в использовании. В частности Килмер осмотрел современное двухдверное купе BMW M4 2021 года, которое имеет привлекательный дизайн и надежный двигатель.

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