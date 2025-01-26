Эксперты отметили, что положительное влияние чая из ромашки на организм доказано научно.

Если стресс стал нормой вашей жизни, он может перерасти в хроническую тревогу, а затем повлиять и на весь организм, вызвав головные боли, боли в теле, бессонницу и даже высокое кровяное давление. Со временем хронический стресс способен даже ослабить иммунную систему, поэтому надо вовремя его побороть, пишет EatingWell.

Существуют природные средства, которые помогают при стрессе, например ромашковый час. Эксперты по вопросам питания объяснили, как этот напиток борется со стрессом.

По их словам, теперь научно доказано, что ромашковый чай имеет влияние на стресс. Также он облегчает депрессию, которая, как правило, сопровождается стрессом и тревогой. А еще ромашка может помочь успокоить желудок.

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Эффективность чая из ромашки при стрессе объясняют, в частности, содержанием в нём антиоксидантов.

"Считается, что польза ромашки при стрессе связана с её флавоноидным профилем, в том числе с апигенином, который оказывает седативное действие через регуляцию нейромедиаторов в мозге, связанных с возбуждением и расслаблением", - рассказала спортивный диетолог Дженна Брэддок.

Также эксперты отмечают и тот факт, что на здоровье благоприятно влияет сам процесс приготовления и потребления чая.

"Ритуал приготовления чая и выделение времени на себя могут быть полезными для снижения стресса. Простая возможность приготовить чашку чая, даже если это всего лишь пятиминутный перерыв, может помочь справиться с ежедневным стрессом, который возникает во время рабочего дня", - говорит зарегистрированный диетолог Меме Инге.

Кроме того, оказывается, ромашковый чай эффективен для улучшения качества сна. Доказано, что ромашка помогает быстрее заснуть и уменьшает количество пробуждений в ночное время.

Хотя ромашка вряд ли нанесет вред здоровью, однако эксперты советуют проконсультироваться с врачом, прежде чем ее употреблять, тем людям, которые принимают средства для разжижения крови или успокаивающие препараты.

Брэддок и Инге дали несколько советов, как добавить в свой рацион больше успокаивающего чая из ромашки.

Замените им кофе или коктейли. Ромашка не содержит кофеина и алкоголя, поэтому ее успокаивающий эффект является идеальным дополнением к вашей дневной или вечерней рутине. Кроме того, если вы хотите взбодриться после обеда, Инге предлагает совместить ваш чай с энергетически насыщенной закуской, например миска фруктов.

Ромашковое время вместо воды. Брэддок рекомендует приготовить кувшин чая, хранить его в холодильнике и разогревать или пить холодным в течение дня.

Разнообразьте напиток любимыми вкусами. К чаю можно добавить кусочек цитрусовых или ароматных трав, пока он настаивается, говорит Инге. Дополнительные ароматизаторы создадут еще более уникальный вкус.

Ранее УНИАН рассказывал, какие чаи помогают уменьшить головную боль. Людям, которые страдают от этой проблемы и не хотят принимать медицинские препараты, эксперты посоветовали семь лучших видов чаев.

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