По словам экспертов, эти чаи облегчают не только головную боль, но и могут уменьшать воспаление в организме.

Многие люди в мире страдают от хронической головной боли. Известно, чтобы снять эту боль, существует много препаратов, однако некоторые люди спасают себя в таких случаях и природными альтернативами. Поэтому эксперты назвали семь лучших чаев от головной боли, пишет StudyFinds.

Ромашковый чай

Ромашковый чай известен тем, что он является лучшим напитком для расслабления и популярным травяным настоем, которым наслаждаются на протяжении веков.

Чайные эксперты Artful Tea и Plum Deluxe говорят, что ромашка является мощным средством в борьбе с головной болью, чтобы уменьшить воспаление во всем теле.

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Также исследования показывают, что ромашка может начать действовать уже через 30 минут после первого глотка. Дело не только в облегчении боли, ведь это средство помогает справиться со всеми симптомами мигрени, с тошнотой и даже чувствительностью к свету и звуку.

Мятный чай

Известно, что этот ароматный чай изготавливается из листьев мяты. Благодаря своему мятному вкусу и многочисленным преимуществам для здоровья, мятный чай стал любимым выбором для любителей почаевничать.

В частности Национальный институт головной боли и компания Artful Tea назвали этот освежающий напиток лучшим средством от головной боли, ведь он одновременно обезболивает и дает столь необходимую дозу расслабления, когда кружится голова.

В My Tea Drop отмечают, что мятный чай наполнен магнием, калием, витаминами A и С, а также мощным ментоловым маслом. Поэтому когда вы чувствуете заложенность и головную боль, этот напиток работает сверхурочно, открывая заложенные носовые ходы и облегчая дискомфорт в носовых пазухах, а также устраняя головную боль.

Чай из листьев растения девясил

Это травяной настой, который на протяжении веков использовали благодаря его лечебным свойствам. По информации My Tea Drop, исследователи выяснили, что это растение может блокировать определенные химические соединения, которые обычно вызывают ужасные приступы мигрени.

Кора ивы

Кора ивы является естественным средством, которое веками использовалось для облегчения боли и воспаления. По данным Healthline, эта кора может обезболивать благодаря соединению салицин, речь идет о той же группе соединений, которая вдохновила людей на создание современного аспирина.

Однако эксперты предупреждают, что кора ивы подходит не всем, если человек принимает препараты для разжижения крови или ожидает ребенка.

Имбирный чай

Имбирный чай является популярным напитком, который любят во всем мире из-за его уникального вкуса и многих преимуществ для здоровья. Этот напиток успокаивает и бодрит, а также его можно пить в любое время суток. По информации Artful Tea, это растение не только помогает бороться с головной болью, но также может укрепить иммунную систему человека и зарядить его энергией на весь день.

"Настоящая красота имбирного чая, как подчеркивают Grow Create Sip и другие, заключается в его многозадачности. Кроме того, что он снимает головную боль, он также устраняет чувство тошноты, которое часто сопровождает мигрень, помогает успокоить уровень стресса и борется с воспалениями во всём теле", - подчеркнули в материале.

Лавандовый чай

Это успокаивающий и ароматный травяной настой, которым наслаждаются на протяжении веков. По словам экспертов, лавандовый чай обладает успокаивающими, расслабляющими и обезболивающими свойствами, которые помогают от головной боли.

В то же время в Plum Deluxe рассказали, что лаванда помогает естественным образом уменьшить тревогу и напряжение. В частности, исследование 2012 года показало, что даже простое вдыхание эфирного масла лаванды может эффективно справиться с головной болью.

Чай из куркумы

Этот чай стал популярным в последние годы. В Very Well Health отметили, что куркума эффективно борется с воспалениями и симптомами мигрени.

Также исследователи предполагают, что чашка чая из куркумы может быть больше, чем просто уютным ритуалом, ведь она может прекрасно стать вашим спасителем в борьбе с побочными эффектами мигрени.

Другие интересные материалы о чае

Ранее был назван недооцененный вид чая, который помогает быстро заснуть. Речь идет о чае с мелиссой, который на протяжении веков имеет репутацию средства для улучшения сна, что подтверждают ученые.

Кроме того, врачи рассказали, что будет, если пить мятный чай ежедневно. По их словам, этот чай способствует пищеварению, освежает дыхание, может облегчить головную боль, а также уменьшает заложенность носа и облегчает кашель.

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