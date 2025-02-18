Ласковые и спокойные: названы 13 самых безопасных пород собак

Эти породы собак выделяются спокойным темпераментом.

Собак часто называют лучшими друзьями людей. Это очень преданные животные, но даже они могут кусаться и нападать на других существ.

На портале The Scotsman назвали 13 пород собак, которые очень редко кусают людей и почти никогда не нападают на других животных.

Отмечается, что эти породы собак выделяются спокойным темпераментом. По словам экспертов, они отлично ладят с людьми и другими животными.

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ТОП-13 самых безопасных пород собак:

Боксер Английский бульдог Лабрадор-ретривер Ньюфаундленд Бишон-фризе Французский бульдог Золотистый ретривер Мопс Уиппет Бернский зенненхунд Бассет-хаунд Бигль Кавалер кинг-чарльз-спаниель

В издании поделились, что собаки породы боксер известны особой добротой и безопасностью в общении с детьми. Эксперты подчеркнули, что это очень терпеливые питомцы, которые не нападают на людей без причины.

Также очень безопасными собаками являются английские бульдоги. По словам экспертов, эти питомцы довольно ленивые и страдают от обильных слюноотделений. Тем не менее нападения на людей - это не про английских бульдогов.

Тройку лидеров среди самых безопасных пород собак закрывают лабрадоры-ретриверы. В издании рассказали, что эти собаки очень любят играть с людьми и довольно дружелюбные к другим животным.

5 самых быстрых пород собак

Ранее эксперты назвали 5 самых быстрых пород собак. Эти животные во время бега способны развивать скорость выше, чем автомобили в городском потоке.

Быстрые породы собак выводились людьми для различных целей - от охоты до собачьих забегов. Они способны угнаться даже за самой быстрой добычей.

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