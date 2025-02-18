Ласковые и спокойные: названы 13 самых безопасных пород собак

Собак часто называют лучшими друзьями людей. Это очень преданные животные, но даже они могут кусаться и нападать на других существ.
На портале The Scotsman назвали 13 пород собак, которые очень редко кусают людей и почти никогда не нападают на других животных.
Отмечается, что эти породы собак выделяются спокойным темпераментом. По словам экспертов, они отлично ладят с людьми и другими животными.
ТОП-13 самых безопасных пород собак:
- Боксер
- Английский бульдог
- Лабрадор-ретривер
- Ньюфаундленд
- Бишон-фризе
- Французский бульдог
- Золотистый ретривер
- Мопс
- Уиппет
- Бернский зенненхунд
- Бассет-хаунд
- Бигль
- Кавалер кинг-чарльз-спаниель
В издании поделились, что собаки породы боксер известны особой добротой и безопасностью в общении с детьми. Эксперты подчеркнули, что это очень терпеливые питомцы, которые не нападают на людей без причины.
Также очень безопасными собаками являются английские бульдоги. По словам экспертов, эти питомцы довольно ленивые и страдают от обильных слюноотделений. Тем не менее нападения на людей - это не про английских бульдогов.
Тройку лидеров среди самых безопасных пород собак закрывают лабрадоры-ретриверы. В издании рассказали, что эти собаки очень любят играть с людьми и довольно дружелюбные к другим животным.
5 самых быстрых пород собак
Ранее эксперты назвали 5 самых быстрых пород собак. Эти животные во время бега способны развивать скорость выше, чем автомобили в городском потоке.
Быстрые породы собак выводились людьми для различных целей - от охоты до собачьих забегов. Они способны угнаться даже за самой быстрой добычей.