Автомобилисты должны тщательно осмотреть машину, прежде чем соглашаться на продажу, чтобы убедиться в отсутствии скрытых механических проблем или повреждений.

Автомеханик назвал три самых надежных подержанных автомобиля на дорогах, среди которых лидируют Ford, Volvo и Toyota. Об этом пишет Daily Express.

Ведущий эксперт похвалил Ford Fiesta и Volvo V90 за высочайшую надежность для участников дорожного движения. Но главный приз достался японскому бренду Toyota, и эксперт выделил несколько моделей этого бренда, которые "продолжают работать".

Эксперты также указали, что таксисты проезжают "сотни и тысячи километров" на автомобилях Toyota, и они, похоже, никогда не ломаются. В разговоре с каналом YouTube MotorBodies механик перечислил три свои лучшие модели в быстрой последовательности.

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"Будучи центром по ремонту аварий, мы постоянно имеем автомобили в работе. Лучшие по прочности и надежности - это эти. На третьем месте Ford Fiesta, но не 1-литровый Eco Boost, а известный как Eco boom. Номер два, может, и не красивый, но Volvo V90. Эта машина - танк. Главное, что я действительно должен сказать, что это Toyota, как и Corolla, Yaris и даже Prius, на которых таксисты проезжают сотни и тысячи километров, но они просто продолжают ездить. Так что это три лучших автомобиля, которые я рекомендую из-за их надежности", - сказал он.

Отмечается, что надежность - один из самых важных факторов, которые следует учитывать при покупке нового подержанного автомобиля. Автомобилисты должны тщательно осмотреть машину, прежде чем соглашаться на продажу, чтобы убедиться в отсутствии скрытых механических проблем или повреждений.

Покупка подержанных авто в Украине

С января по март этого года украинцы приобрели почти 47 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых машин. Наибольшую долю (46%) в этом сегменте рынка заняли бензиновые авто. На втором месте по популярности оказались дизельные автомобили (23%), тогда как электрические заняли лишь третью строчку (22%). На гибриды и автомобили с ГБО пришлось 5% и 4%, соответственно. Наиболее популярной моделью среди ввезенных из-за границы подержанных легковых авто стал Volkswagen Golf.

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