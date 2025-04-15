В рейтинг вошли большие кроссоверы и практичные минивэны / Коллаж УНИАН, фото - Peugeot, Audi

Семиместные автомобили предлагают высочайший уровень практичности и подходят для водителей с большими семьями. Тем не менее выбрать отличную модель с пробегом на вторичном рынке не так и просто.

В издании What Car? назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом по мнению экспертов. Они объяснили, чем лидер этого рейтинга превосходит своих конкурентов.

ТОП-10 лучших семиместных авто с пробегом:

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  1. Peugeot 5008
  2. Audi Q7
  3. Citroën Grand C4 SpaceTourer
  4. Volvo XC90
  5. Skoda Kodiaq
  6. Hyundai Santa Fe
  7. Kia Sorento
  8. Ford Galaxy
  9. Volkswagen Touran
  10. Ford S-Max

Peugeot 5008 оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, у этой модели много плюсов.

В издании отметили, что Peugeot 5008 предлагает очень практичный и удобный интерьер, приятную управляемость и неплохую надежность. Недостатками модели являются не самое богатое оснащение и медленная информационно-развлекательная система. Тем не менее этот автомобиль должен отлично подойти семейным водителям.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 10 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом. По их словам, все эти модели очень редко выходят из строя. В частности, в рейтинг вошли три автомобиля бренда Toyota. 

Кроме того, были определены 10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги. По словам экспертов, эти автомобили стоит рассматривать к покупке.

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