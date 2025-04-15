Лидером стал французский кроссовер, который предлагает очень практичный интерьер и приятную управляемость.

Семиместные автомобили предлагают высочайший уровень практичности и подходят для водителей с большими семьями. Тем не менее выбрать отличную модель с пробегом на вторичном рынке не так и просто.

В издании What Car? назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом по мнению экспертов. Они объяснили, чем лидер этого рейтинга превосходит своих конкурентов.

ТОП-10 лучших семиместных авто с пробегом:

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Peugeot 5008 Audi Q7 Citroën Grand C4 SpaceTourer Volvo XC90 Skoda Kodiaq Hyundai Santa Fe Kia Sorento Ford Galaxy Volkswagen Touran Ford S-Max

Peugeot 5008 оказался лидером этого рейтинга. По словам экспертов, у этой модели много плюсов.

В издании отметили, что Peugeot 5008 предлагает очень практичный и удобный интерьер, приятную управляемость и неплохую надежность. Недостатками модели являются не самое богатое оснащение и медленная информационно-развлекательная система. Тем не менее этот автомобиль должен отлично подойти семейным водителям.

На какие другие авто рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 10 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом. По их словам, все эти модели очень редко выходят из строя. В частности, в рейтинг вошли три автомобиля бренда Toyota.

Кроме того, были определены 10 лучших автомобилей с пробегом за свои деньги. По словам экспертов, эти автомобили стоит рассматривать к покупке.

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