По словам эксперта, такой автомобиль может не понадобиться многим водителям.

Опытный автомеханик Скотти Килмер посоветовал водителям не покупать полноприводные модели, за которые приходится доплачивать, пишет Express.

По его словам, полноприводные модели обычно "стоят дороже" и имеют "худший" пробег на бензине и дизельном топливе, чем другие автомобили.

Несмотря на то, что эти машины были бы идеальными для выполнения определенных функций, Скотти признал, что они могут не понадобиться обычному водителю, который путешествует из пункта А в пункт Б.

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"Сегодня я собираюсь помочь вам решить, какой привод на вашей машине должен быть: полный, двухколесный или задний. Сейчас многие парни с пикапами хотят иметь полный привод, чтобы можно было включать его, когда они заезжают на лодке на воду и выезжают из воды, а затем выключать, чтобы сэкономить топливо. Сейчас некоторые люди думают, что они покончили с полноприводными автомобилями, потому что все четыре колеса ведут все время. Но это дополнительные расходы, автомобиль стоит дороже, вы будете тратить меньше топлива", - объяснил Килмер.

Он отметил, если водители ездят только по нормальным дорогам, то им не понадобится такой автомобиль.

В то же время автомобилисты не согласились со словами автомеханика и отметили:

"Полный привод - это очень хорошо, если вы живете где-то с обледенелыми дорогами".

"У вас есть несколько месяцев, когда на земле лежит снег? Полный привод, вне конкуренции. Или владеете двумя разными автомобилями".

"Все верно, но если дорога мокрая, или снежная, или гололедица, или что-то другое, я хочу полный привод".

Другие советы экспертов

Ранее механик назвал 5 немецких автомобилей, которые не стоит покупать. В этот перечень вошли Volkswagen Golf GTI, Porsche Cayenne GTS, Mercedes-Benz CLC, Audi RS6 и Cadillac Catera.

Также эксперт назвал 4 лучших гибридных автомобиля 2025 года. Речь идет о Kia Niro, Ford Maverick, Honda CR-V и Toyota Camry.

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