Один фрукт способен помочь повысить в мозге уровень мелатонина и серотонина, поделился тренер по сну.

Если есть один вкусный фрукт - ананас - перед сном или пить свежий ананасовый сок, можно улучшить свой сон.

В ананасе есть аминокислота триптофан, которая естественным образом повышает в мозге уровень мелатонина (гормон, который сигнализирует о начале сна) и серотонина (его называют гормоном радости) и вызывает чувство успокоения, сонливости и расслабленности, рассказал Metro тренер по сну Макс Кирстен.

"Употребление ананасов или употребление свежего ананасового сока перед сном повышает уровень маркеров мелатонина в мозге на 266%", - поделился эксперт. Он добавил, что в ананасе также есть фермент бромелайн, который известен своими противовоспалительными свойствами.

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По словам тренера по сну, ананас также содержит много воды, что может помочь вам поддерживать тело в отличной форме.

Интересные новости о сне - сегодня это стоит прочитать

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование по сну - проанализировав сведения более 35 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет и пришли к очень интересным выводам.

По сведениям ученых, дневной сон очень полезен для здоровья, поскольку помогает отсрочить старение мозга. Ученые отметили, что пользу может принести даже короткий сон в дневное время.

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