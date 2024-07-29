Оказывается, самые грязные предметы в доме находятся не в туалете.

Многие считают туалет самым "злачным" местом, где собирается миллион бактерий. В туалете их действительно много, но, оказывается, самая грязная вещь в доме находится не там, а в спальне.

Какой предмет самый грязный в доме - мало кто знает

Эксперты по клинингу утверждают, что это - наволочки на подушках, на которых мы спим. По их мнению, в жару наволочка превращается в рассадник бактерий и микробов. Причем их на безобидной, на первый взгляд, вещи иной раз скапливается в сотни раз больше, чем на ободке унитаза.

Дело в том, что в жару люди намного больше потеют, а кожа человека в летний период активней обновляется. Поэтому наволочка пропитывается потом, а также скапливает на себе отмершие частички кожи - например, за ночь человек теряет около полумиллиона таких клеток. Все это - идеальная среда обитания для разного рода опасных микроорганизмов: как показывают исследования, на одной подушке могут "жить" 16 видов грибка.

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Как часто нужно менять наволочку на подушке летом

В то же время нельзя утверждать, что грязная наволочка представляет очень серьезную опасность для здоровья - в нашем организме также содержится много бактерий и не все они опасны.

Но, чтобы плохим бактериям и микробам оставлять как можно меньше шансов, наволочки на подушках в летний период советуют менять как можно чаще - не реже, чем раз в неделю. И ложиться в постель лучше все-таки после душа - когда смыта вся дневная пыль и грязь.

Ранее мы рассказывали, как часто нужно стирать подушки - ответ удивит давже опытных домохозяек.

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