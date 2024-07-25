Подушки можно стирать в машине или вручную в ванной.

Ничто не сравнится с ощущением свежего постельного белья, но это часто не касается самих подушек. Их важно регулярно чистить, если не хотите спать на мертвой коже и пылевых клещах, которые могут спровоцировать целый ряд неприятных симптомов, включая сухой кашель и насморк.

Как пишет Mirror, наволочки и одеяла следует стирать при температуре 60 °C, чтобы уменьшить вероятность того, что микроскопические существа смогут возродиться. В то же время для подушки лучше выбирать прохладную температуру.

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Некоторые подушки нельзя стирать в стиральной машине, поэтому их нужно почистить вручную, чтобы убедиться, что на них нет микробов.

По словам Брайана Сансони из Американского института уборки, подушки следует чистить по крайней мере каждые три-шесть месяцев. В противном случае увеличивается риск аллергических реакций и проблемной кожи.

Телеведущая Марта Стюарт утверждает, что это очень просто. Снимите чехлы и протекторы с подушки и предварительно обработайте пятна небольшим количеством натурального моющего средства. Затем поместите их в стиральную машину и добавьте полстакана белого уксуса туда, куда обычно добавляете кондиционер.

Выберите деликатный режим, поскольку холодная вода не даст наполнителю слипнуться. После стирки выньте подушки из машины и осторожно выжмите излишек воды. Это поможет сохранить их пушистыми.

"Поместите подушки в сушилку вместе с парой теннисных мячей или мячей для сушки, чтобы помочь подушкам распушиться и сохранить их форму. Сушите на низкой температуре, чтобы защитить начинку от повреждений", - добавила Марта.

Когда ваши подушки полностью высохнут, распушите их еще и руками, чтобы восстановить форму. Если ваши подушки нельзя стирать в машине, наполните чистую ванну достаточным количеством теплой воды, чтобы погрузить подушки, а затем добавьте моющее средство и белый уксус.

"Осторожно нажмите на подушки, обращая внимание на любые загрязненные участки. Используйте мягкую щетку для более целенаправленной чистки. Слейте воду, затем снова наполните чистой. Тщательно прополощите подушки, пока не вымоется все моющее средство. После полоскания осторожно удалите излишки воды с подушек", - пояснила Марта.

Другие советы по чистоте

Из-за летней жары многие люди обливаются потом на улице, в помещении и даже во сне. Эксперты обнаружили, что ночной пот может удерживать бактерии в вашей наволочке, что делает ее более грязной, чем ваш унитаз.

УНИАН рассказал, сколько по времени и на каком режиме нужно стирать постельное белье.

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